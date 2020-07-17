«Идёшь и смотришь на голые задницы и спущенные штаны!» Как в Слуцке ради пляжа русло реки собрались менять, а на туалет денег нет

Прочитала в «Кур'ере», что для нового пляжа возле коттеджей собираются менять русло реки — это ж надо додуматься! Деньги девать некуда, что ли? В Слуцке есть пляж — обустроили бы его! Там ведь прошлый век.

Туалет на пляже — это вообще что-то, как в захудалой деревне, «М» и «Ж» через три дощечки. Мужики и парни, когда туда ходят, никогда дверь не закрывают. А там рядом — лестница, по которой все идут с пляжа и на пляж, и тропинка, как раз мимо туалета. Идёшь и смотришь на голые задницы и спущенные штаны!

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Кабинки для переодевания — тоже кошмар! Зайти туда невозможно — воняет, и встать, чтобы переодеться, — некуда, под ногами — лужи. Люди сюда ходят, как в туалет. Сделайте хотя бы деревянные решётки, чтобы встать можно было. А то придумали — русло менять!

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