На рынке появились вишня, малина, крыжовник, смородина. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 9 часов пятницы, 17 июля.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля
  • Картофель молодой — 1,2−1,5 рубля
  • Цветная капуста — 2,5 (вчерашняя), 4 рубля (свежая)
  • Брокколи — 4−5 рублей
  • Огурцы — 0,8−1 рубль
  • Помидоры — 2−2,5 рубля
  • Баклажаны — 4−5 рублей
  • Морковь — 2−2,5 рубля
  • Свёкла свежая — 1 рубль
  • Кабачки — 1,5 рубля
  • Сладкий перец — 2−5 рублей
  • Лук репчатый — 1,2−1,5 рубля
  • Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок).

Фрукты

  • Арбуз — 2 рубля
  • Дыня — 4 рубля
  • Гранат — 10 рублей
  • Киви — 10 рублей
  • Абрикосы — 5 рублей
  • Нектарин — 7 рублей
  • Персик — 5−5,5 рубля
  • Яблоки — 4−5 рублей
  • Груши — 4 рубля
  • Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)
  • Лесная земляника — 4 рубля (за 0,5 литра), 1,5−2 рубля (за стакан)
  • Черника — 4−5 рублей (за 0,5 литра)
  • Черешня — 7 рублей
  • Виноград — 9 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Малина — 10 рублей (за 3 литра)
  • Крыжовник — 10 рублей (за 5 литров)
  • Вишня — 10 рублей (за 5 литров)
  • Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (за 5 литров)
  • Лимоны — 5 рублей
  • Бананы — 3 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 6,5−8 рублей.

Саженцы

  • Роза (куст) — 2,5−12 рублей
  • Львиный зев (куст) — 2 рубля
  • Бархатцы (куст) — 1,5 рубля
  • Петуния — 1−2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей
  • Лилия (куст) — 3−7 рублей.

Рассада

  • Лук-севок — 4,5−6 рублей
  • Приправы (тмин, укроп, кориандр) — 1 рубль (за 100 граммов).

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.