На рынке появились вишня, малина, крыжовник, смородина. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 9 часов пятницы, 17 июля.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5−0,7 рубля

Картофель молодой — 1,2−1,5 рубля

Цветная капуста — 2,5 (вчерашняя), 4 рубля (свежая)

Брокколи — 4−5 рублей

Огурцы — 0,8−1 рубль

Помидоры — 2−2,5 рубля

Баклажаны — 4−5 рублей

Морковь — 2−2,5 рубля

Свёкла свежая — 1 рубль

Кабачки — 1,5 рубля

Сладкий перец — 2−5 рублей

Лук репчатый — 1,2−1,5 рубля

Чеснок свежий — 0,8 рубля (за головку), 5−7 рублей (за 1 кг)

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок).

Фрукты

Арбуз — 2 рубля

Дыня — 4 рубля

Гранат — 10 рублей

Киви — 10 рублей

Абрикосы — 5 рублей

Нектарин — 7 рублей

Персик — 5−5,5 рубля

Яблоки — 4−5 рублей

Груши — 4 рубля

Клубника — 4 рубля (мелкая), 5 рублей (крупная)

Лесная земляника — 4 рубля (за 0,5 литра), 1,5−2 рубля (за стакан)

Черника — 4−5 рублей (за 0,5 литра)

Черешня — 7 рублей

Виноград — 9 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Малина — 10 рублей (за 3 литра)

Крыжовник — 10 рублей (за 5 литров)

Вишня — 10 рублей (за 5 литров)

Белая (красная) смородина или поречка — 4 рубля (за 5 литров)

Лимоны — 5 рублей

Бананы — 3 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 6,5−8 рублей.

Саженцы

Роза (куст) — 2,5−12 рублей

Львиный зев (куст) — 2 рубля

Бархатцы (куст) — 1,5 рубля

Петуния — 1−2,5 рубля, ампельная — 3 рубля, горшки с цветами — 8−12 рублей

Лилия (куст) — 3−7 рублей.

Рассада