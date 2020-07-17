Вопрос-ответ. Почему у жителей 12-го городка Слуцка «украли» остановку

Ольга Паздерина
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Вопрос-ответ. Почему у жителей 12-го городка Слуцка «украли» остановку
Вместо остановки теперь будет газон. Фотографии: Ольга Паздерина

В редакцию «Кур'ера» с таким вопросом обратилось несколько человек. Между 11-м и 12-м городками благоустроили тротуар, за что жители очень благодарны, потому что многие ходят пешком вдоль улицы Гагарина. Но не совсем понятно, почему убрали остановку со старого места.


Новый остановочный пункт сделали около детского сада. До перекрёстка идти примерно 200 метров, что, по словам звонивших, не очень удобно для пожилых людей. На старом месте остановка была годами и когда-то называлась «Соковый завод».

Вопрос-ответ. Почему у жителей 12-го городка Слуцка «украли» остановку
Инфографика: Ольга Паздерина
Вопрос-ответ. Почему у жителей 12-го городка Слуцка «украли» остановку
Остановка в процессе демонтажа
Вопрос-ответ. Почему у жителей 12-го городка Слуцка «украли» остановку
Новая остановка «ДОСААФ» около детского сада
Благоустройством улицы Гагарина занималось ДРСУ-125. Как сказал «Кур'еру» Дмитрий Драган, начальник филиала КУП «Минскоблдорстрой» — «ДРСУ № 125», всё сделано по нормативным документам. По проекту установили одну новую остановку между двух старых.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что в 11-м городке начали оборудовать тротуар через 40 лет после строительства микрорайона.

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