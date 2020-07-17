Микрорайон «Чехова» в Слуцке так разросся, что приходится делать новую теплотрассу

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка и попросила узнать, когда закончатся строительные работы на пересечении улиц Ивановского и Загородной. Рабочие трудились даже в выходные дни, а шум техники уже надоел.



Как пояснил «Кур'еру» Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района, вдоль улицы Ивановского прокладывают теплотрассу, которая идёт от котельной № 2 к микрорайону «Чехова». Приходится увеличивать диаметр труб с 500 до 800 мм. Это делается, потому что площадь застройки микрорайона «Чехова» увеличилась в два раза. А когда будет строиться новая часть микрорайона (между улицами Борисовца и Ивановского — Прим. ред.), то нагрузка на котельную возрастёт ещё больше.

«Мы делаем теплотрассу участками, потому что остановить котельную на год или полгода невозможно», — сказал Игорь Родионов. По его словам, прокладка трубопровода завершится в июле, и рабочие приступят к благоустройству территории. На улице Загородной появится стоянка для автомобилей. Уже закупается плитка и другие материалы.

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Напомним, что «Кур'ер» рассказывал про каждый дом, участок застройки и новый микрорайон с новым для города проектом. В ближайшее время в микрорайоне будет жить порядка 300 семей в новых шести многоквартирных домах. На улице Зелёной уже сданы дома № 17 и 16 по 40 квартир каждый. У дома № 15 почти возведён 3-й этаж. Здесь будут жить многодетные семьи, а в доме № 14 по улице Зелёной — семьи военнослужащих. К концу 2020 года планируется обеспечить жильём все многодетные семьи Слуцка.