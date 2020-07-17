О тех, кого больше с нами нет. 17 июля 2020 года

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Анатолий Крот

Анатолий Викторович родился 1 декабря 1963 года в деревне Гольчицы Слуцкого района. Там же и вырос. Сразу после армии устроился на унитарное предприятие «Локнея» водителем и работал там до последних дней. Анатолий Крот скоропостижно скончался 16 июня 2020 года. Ему было 56 лет. У него остались жена, двое детей (сын и дочь) и трое внуков. «Он был добрым, искренним, хорошим, трудолюбивым, отзывчивым человеком, который всегда готов был прийти на помощь любому в любое время. Самый лучший любящий отец и муж», — пишет об отце дочь Мария.

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