В Слуцке одно за одним появляются новые «бомжацкие кафе». Убирать в них приходится волонтёрам

Случчанка Наталья с мужем по своей инициативе провела уборку на берегу Случи. Она прислала в «Кур'ер» фото кучи мусора, которую они собрали только на небольшом участке берега возле «Чёртового мостика». Однако сейчас там снова валяется мусор.

У реки

Наталья, которая живёт в том районе, рассказала, что замусорен берег от «Чёртового мостика» (через дорогу от музыкальной школы) до нежилых общежитий в районе улицы Строителей. Под прикрытием кустов и деревьев там пьянствуют случчане. Причём, они устраиваются с комфортом: мастерят для себя подобия скамеек, а на веточки деревьев вешают пластиковые стаканчики и пакетики.

Корреспондент «Кур'ера» прошла по этому участку берега. Там действительно расположилось несколько «бомжацких кафе». Одно из них — вокруг могильного камня старого еврейского кладбища, которое здесь было до войны. Везде валяются коробки и бутылки из-под спиртного, стаканчики и упаковки от еды.

Замусоренные места на берегу Случи. Фотографии: Олеся Белая 1 из 6

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В центре города

Наталья и её муж — не единственные волонтёры, которые попытались прибраться на берегу. В сентябре 2017 года участники инициативы «Чистый Слуцк» собрали здесь 13 мешков мусора и нашли старые сидения от автомобиля.

Кроме берега реки, асоциальные случчане устроили себе места алкоголического отдыха и в других частях города. В самом центре, за Домом быта, есть местечко с ящиком вместо табурета. Там периодически можно увидеть пьющих людей. А на задворках спорткомплекса «Дельфин» любители плодово-ягодных вин облюбовали зелёный уголок за трансформаторной будкой.

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Кто должен убирать

В основном, «бомжацкие кафе» находятся вне зоны ответственности дворников из ЖЭУ. Они обязаны регулярно убирать только дворовые территории. Остальная городская земля распределена между разными предприятиями, которые должны там косить и убирать. Об этом мы писали здесь.

В одном из ЖЭУ Слуцка посоветовали сообщать о замусоренных местах в службу «115.бел». Тогда сигнал поступит организации, которая отвечает за эту территорию.