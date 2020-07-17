В Слуцке вначале высаживают саженцы деревьев, а потом скашивают. Фотофакт

Александр Большой
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В Слуцке вначале высаживают саженцы деревьев, а потом скашивают. Фотофакт
На фото видны рейки, которыми привязывали саженцы деревьев. Фотографии: Александр Большой

Есть у ЖКХ такая традиция: каждый год по весне в 12-м городке они высаживают молодые деревья. И каждый год летом приезжает трактор и скашивает их. Интересно, почему так делают?!

В Слуцке вначале высаживают саженцы деревьев, а потом скашивают. Фотофакт

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В Слуцке вначале высаживают саженцы деревьев, а потом скашивают. Фотофакт

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