В пятницу, 17 июля, состоялся матч 18-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги между ФК «Слуцк» и ФК «Ислочь» (Минский район).

В первом тайме гости открыли счёт на 15-ой минуте встречи. Александр Папуш (защитник ФК «Ислочь») в борьбе за мяч у лицевой линии ворот Бориса Панкратова (вратаря «Слуцка») сбросил снаряд назад и немного в левую сторону. На подборе оказался Годфри Стефен (защитник ФК «Ислочь»), который точно пробил по воротам. В самый последний момент в подкат начал стелиться Роман Кривулькин, чтобы вынести мяч с «ленточки», но защитнику «Слуцка» спасти команду не удалось. В первом тайме забитых голов больше не было. Перерыв, 1:0 в пользу «Ислочи».

Во втором тайме случчане забили два гола из раздевалки. Сравнял счёт на 50-ой минуте матча полузащитник «Слуцка» Сулейман Коанда. К голу привела неудачная попытка выноса мяча Годфри Стефана: снаряд прошёл по его макушке прямиком на голову футболисту «Слуцка», который и забил гол. Тут же, на 53-ей минуте встречи, хозяева поля вышли вперёд благодаря взятию ворот Гафара Сиримы (нападающего «Слуцка»). Форвард случчан воспользовался передачей одноклубника Юрия Козлова и со второй попытки поразил ворота Егора Хаткевича (вратаря «Ислочи»). Счёт до конца матча остался неизменным. 2:1, волевая победа «Слуцка».

Таким образом, «Слуцк» прервал серию поражений из четырёх матчей и одержал победу впервые с мая месяца. Напомним, что последняя «виктория» «Слуцка» была зафиксирована 10 туров назад, 2 мая, в матче против минского «Динамо» (2:1).

После прошедшего матча в турнирной таблице реального времени ФК «Слуцк» остается на двенадцатом месте. У случчан теперь 21 очко в активе. Отрыв от команды, находящейся на одиннадцатой строчке (ФК «Славия», Мозырь), составляет одно очко. Напомним что у «Слуцка» есть ещё одна игра в запасе против брестского «Динамо».

Прогноз «Кур'ера» на матч — «ФК „Ислочь“ (Минск), фора 0» с коэффициентом 1.52 — в матче не сыграл.