На матче СФК «Слуцк» провёл акцию в поддержку Андрея Леончика

На матч «Слуцк» — «Ислочь» игроки «Слуцка» вышли в футболках с портретом Андрея Леончика, молодого мужчины из Слуцка, который из-за несчастного случая стал инвалидом-колясочником.

Футболисты вручили Андрею подарок и объявили о том, что все игроки, тренерский состав и работники клуба перечислили деньги на его счёт. Деньги пойдут на операцию Андрея, который является болельщиком ФК «Слуцк».

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Несчастный случай произошёл 10 августа 2015 года, когда он нырнул в речку, где оказалось мелко. Парень получил осколочный перелом позвонков с повреждением спинного мозга. Он оказался парализован., он всё же надеется встать на ноги: «В Китае есть клиника, где таких, как я, лечат с помощью стволовых клеток. Я связался с больницей, они сказали, что могут провести операцию на позвоночнике, сделать имплант из нервных клеток, чтобы соединить место повреждения в спинном мозге, а также введут стволовые клетки, которые помогут восстановить двигательную активность». Стоит такая операция около $ 38 000. Пока удалось собрать чуть больше $ 4000.