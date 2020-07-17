Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, рассказал, каким он видит общегородской центр, по которому в Слуцке проходит общественное обсуждение.

«В районном центре не хватает такого места, где люди могли бы с комфортом проводить массовый досуг. Например, в больших городах есть пешеходная улица, любимое место для прогулок и отдыха, которое в народе называют по-разному, например, свой «Бродвей» или «Арбат» и прочее.

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Так сложилось, что у нас такого знакового места пока нет. Есть в городе небольшой старый парк с вековыми деревьями. Разворачивать там строительство нельзя, жалко вырубать. Его оставим. Но рядом освободилась площадка бывшего консервного завода. Вот там и хотим сделать общегородской центр отдыха.

Проводим слушания в райисполкоме, обсуждаем этот проект, собираем предложения от горожан, что они хотят там видеть. На данном этапе в планах создать пешеходную улицу, построить амфитеатр.

Сейчас городские мероприятия проходят на центральной площади, что не совсем удобно, нет большого вместительного зала. Артисты высокого уровня во многом поэтому не хотят к нам приезжать. Будут спортивные площадки, разные, возможно, для скейтбордистов — то, что востребовано у современной молодёжи. Будут и кафе — все для удобства и качественного отдыха жителей и гостей нашего города", — сказал Андрей Янчевский «Беларусь Сегодня».

Напомним, что раньше «Кур'ер» сообщал о начале общественного обсуждения по проекту общегородского центра. Оно продлится до 2 августа. Планируется, что проект будет готов в следующем году. А строительство начнётся в конце 2021-го или в начале 2022-го.