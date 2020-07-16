Готовимся к новому учебному году с универмагом «Слуцк»! Большой выбор товаров. Выгодные скидки

Пора задуматься о подготовке к школе. Универмаг «Слуцк» поможет сделать это быстро и выгодно!
- Секция «Детский мир» предлагает новые модели школьной формы ЗАО «Калинка» для мальчиков и девочек.
А на модели прошлых лет действуют скидки от 40 до 70%
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- Секция «Галантерея» предлагает обновлённый ассортимент рюкзаков и сумок для младших и старших школьников.
- Школьно-письменные и канцелярские товары Вы сможете приобрести в секции «Канцелярские товары»
- В универмаге «Слуцк» новое поступление бельевого трикотажа для детей и взрослых лучших белорусских производителей.
Приглашаем за покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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