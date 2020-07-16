«Страшно было только за жизнь ребёнка». 16-летний подросток из Слуцка рассказал, как спас тонувшего мальчика

Три дня назад, 13 июля, в центре Слуцка чуть не произошла трагедия. Как сообщал «Кур`ер» ранее, на дамбе возле мостика влюблённых в реке Случь тонул 11-летний мальчик. Его спас 16-летний Антон Ногтич, который прибежал на крик очевидца.

«Я сидел с друзьями на набережной, когда услышал крик женщины о помощи. Мы сразу все бросились к воде. Я видел, что мальчик тонет. Поскольку я прибежал первый, то на ходу, не раздеваясь, нырнул в воду. В тот момент было страшно только за ребёнка. У меня была одна мысль — спасти мальчика», — рассказал «Кур`еру» Антон. — Мальчик был в нескольких метрах от берега. Глубина — мне по шею, около 1,5 метров. Под ногами я чувствовал вязкое дно и много водорослей. Как оказалось, мальчик совсем не умел плавать".

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Антон учится в СШ № 6 в 11-м классе. Плавать и нырять он научился сам, а приёмы спасения запомнил с школьных уроков. Парень говорит, что впервые кого-то спас в своей жизни.

Татьяна Вячеславовна, мама Антона, рассказывает, что о произошедшем узнала от сына.

«В тот день мы собирались на дачу, а Антон немного опаздывал. Пришёл домой весь мокрый. Я ещё подумала, что мальчишки баловались и обливались водой. А он говорит: „Я мальчика спас. Он тонул“. Конечно, мы похвалили его за такой поступок и сказали, что очень им гордимся, — говорит Татьяна Вячеславовна. — Мы поощряем такие поступки сына. Вообще, я считаю, что самая главная черта человека — это порядочность. А порядочность, в моём понимании, это поступать как должно. Именно так сын и поступил».

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