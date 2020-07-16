Половина 2020 года осталась в истории. В начале високосного года многие говорили, что ничего хорошего ждать от него не приходится, кроме бед и потрясений, отчасти этот прогноз оправдывается. Всё началось с разговоров про Третью мировую войну из-за конфликта США и Ирана, но беда пришла из Китая в виде пандемии коронавируса. Кроме того, выборы президента страны пошли не по привычному сценарию.
С начала этого непростого года журналисты «Кур'ера» подготовили 2500 материалов. Кроме новостей и сюжетов, «Кур'ер» подготовил для вас эксклюзивные проекты — такого не делал и делает никто в регионе.
Истории с «Горячей линии«
В начале весны люди не понимали, что происходит, какой информации верить, что нужно делать. С началом пандемии стало очевидно, насколько важна именно достоверная информация, ведь она влияла не просто на сохранение здоровья, а на итог: жизнь или смерть. Потому редакция запустила общение с читателями через «Горячую линию». Мы сделали это для того, чтобы:
- получать от читателей вопросы, которые волнуют их больше всего, при помощи экспертов отвечать на них;
- рассказывать истории жителей Слуцка и других городов, чтобы десятки тысяч наших читателей могли видеть реальную картину происходящего, адекватно оценить опасность ситуации;
- эти истории помогали людям принимать правильные решения.
Счёт обращениям идёт на сотни. По звонкам читателей с апреля было подготовлено больше 30 публикаций. Вот некоторые из них:
- «Сколько нас больных — остаётся догадываться». Что делать случчанам, если платный тест на COVID-19 оказался положительным.
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«Теперь мне понятно, почему умирают не от коронавируса, а от хронических заболеваний». Рассказ пациентки Слуцкой больницы.
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«Пошла вторая волна, в больницу кладут целыми семьями». Жительница Слуцка о том, что сейчас происходит в инфекционных отделениях.
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«Пот льётся в трусы ручьём». Медсестра из Слуцка рассказала о работе в «ковидном» отделении.
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Личный опыт. Жительница Слуцка рассказала, как лечилась в «инфекционке» (про потерявшиеся тесты, врачей и неадекватных людей).
Эксклюзивно о коронавирусе
Начиная с марта, «Кур'ер» готовил публикации о защите от коронавируса, истории заболевших и результаты исследований учёных. В этом нам помогал уроженец Слуцка Давид Кантровиц. Он перевёл для читателей «Кур'ера» около 20 исследований зарубежных авторов. Вот некоторые из них:
- статьи The New York Times об иммунитете к заболеванию, где может (или нет) скрываться коронавирус и можно ли заразиться через одежду,
- материалы CNN, где эксперты отвечали на самые популярные вопросы о коронавирусе,
- как развивается заболевание, вызванное коронавирусом, и почему так важны дни с пятого по десятый.
Случчина помнит
2020 год — год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ещё в прошлом году «Кур'ер» запустил проект «Случчина помнит», где публикует рассказы случчан, переживших войну, воспоминания о родственниках, которые воевали, партизанили, пережили плен и оккупацию. Более 30 историй, за которыми личная боль, переживания и память семьи. Вот некоторые из них:
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«На дорогу рядом с деревней сел самолёт». Как воевал штурман Александр Адзериха из деревни Беличи
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Судьба солдата. Защищал Москву с сапёрной лопаткой, прошёл фашистский плен, 15 лет ГУЛАГа и не сломался.
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В путь на Берлин отправился в 16 лет.
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Они редко выживали на передовой. О судьбе санитара Фёдора Шуманского из слуцкой деревни.
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Получил пулю в лицо, но продолжил бой… Два рассказа о людях, которых я знал.
В историческом цикле «75 лет ПОбеды», всего 17 статей, мы рассказали о том, что происходило на территории Слуцкого района в первых дней войны до его освобождения.
С помощью наших читателей: жителя Копыля Олега Повкштела и случчанина Александра Заузолкова, которые посвятили годы жизни тому, чтобы собрать с разных ресурсов сведения о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, имеющих отношение к Случчине, был создан электронный банк данных «Имена. Слуцк» и «Имена. Копыль». В нём собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, уроженцев Случчины, Копыльщины, Стародорожчины, Любанщины и нынешнего Солигорского района, а также военнослужащих и партизан, призванных местными военкоматами на фронт.
Про людей
Главные герои наших публикаций — люди. Мы гордимся тем, что в регионе так часто и так много, кроме нас, не рассказывает никто. Почти каждый день у нас есть материал, в котором рассказываем о конкретном человеке. Из них обычно две статьи в неделю — это большие материалы. За полгода таковых мы подготовили более 50: о том, как люди развивают бизнес, работают, занимаются ремеслом и рукоделием, выживают в трудных ситуациях и совершают героические поступки. Например:
- В этом году случчане предотвратили несколько трагедий на воде и не только: 16-летний Антон Ногтич спас из воды мальчика, Дмитрий Васько спас девочку, которая тонула на городском пляже, Евгений Клезович вытащил из воды двух тонущих подростков в водоёме «у Сахарного», Дмитрий Семибратов спас 11-летнюю девочку от удушения.
- В каждой работе есть свои тонкости и неожиданности. О своей профессии рассказала Валентина Корень, машинист башенного крана; Валентина Шишко — сельский учитель, а ещё она краевед, бард, депутат сельского совета и мастер на все руки, Сергей Горгун — часовщик, ветеран войны в Афганистане.
- Развивать любой бизнес в малом городе непросто. Случчане рассказали, как им это удаётся: Иван Микула, руководитель частного предприятия по эвакуации автомобилей; предприниматели Наталья и Павел построили бизнес на шарах и аэродизайне, Николай Чижик — мастер-ювелир, он ремонтирует и исправляет изделия из драгметаллов.
- Есть случчане, увлечения которых не совсем обычные. Виктору Площадному 83 года, он всю жизнь собирает камни и поделки из них, в его коллекции более 150 поделочных камней, есть и находки более трёх килограммов. Александр Корзун из деревни Большие Завшицы устроил на своём подворье настоящий птичий мир — павлины, фазаны, гуси, утки, куры, голуби. Ирина Кос перешагнула 70-летний рубеж, но не снижает активность: пишет стихи, юморески, сценарии, занимается физкультурой, ведёт праздники и музыкальный кружок.
- Слуцкий рынок — знаковое для нашего города место, его «Кур'ер» показал в подборке фото за десять лет. А предприниматели, которые работают здесь по 20 лет, рассказали, как менялся сам рынок и условия их работы.
Что потерял Слуцк
В этом году мы завершили цикл публикаций «Город заброшенных заводов». Он — о том, как создавались, работали и закрывались крупные предприятия Слуцка.
Например, случчанин Альберт Трапашко рассказал свою историю о том, как его сократили с двух подряд закрывшихся слуцких предприятий, и о том, как он искал работу в Слуцке.
Наш корреспондент даже съездил в Украину, чтобы лично поговорить с безработными там и сравнить в тем, что происходит в Беларуси.
За велодвижением — будущее
Велопутешественники-случчане Сергей Мороз и Руслан Березовский помогли составить свод правил велосипедного этикета. Это правила, которых нет ни в ПДД, ни в законах, но которым нужно следовать, чтобы мирно уживаться с пешеходами на тротуарах и автомобилистами на дорогах.
Для тех, кто хочет покататься на велосипеде по Слуцку и окрестностям, но не знает, куда поехать, «Кур'ер» совместно с велопутешественниками разработал шесть несложных и интересных маршрутов с описаниями маршрутов и интерактивными картами.
Пример успешного активизма — история нескольких солигорчан, которые за 4 года развили в Солигорске велодвижение, создали сообщество и вдохновили власти на то, чтобы менять городскую инфраструктуру.
100-летие слуцкого футбола
В этом году футбольное движение Слуцка отметило 100-летие. В спецпроекте, посвящённом этому событию, мы рассказали, с чего начинался футбол в Слуцке, о значимых игроках и тренерах, а также об необычном сезоне 2020 года, когда игру ФК «Слуцк» смотрели по всему миру. У клуба даже появился свой мировой фан-клуб, хотя футболисты сейчас переживают сложные времена.
Выборы президента — 2020
С начала избирательной кампании мы следим за происходящими в стране и Слуцке, рассказываем о событиях, новостях, приводим мнения экспертов и простых случчан, которые размышляют о том, что происходит в стране накануне выборов.
На сайте «Кур'ера» создан ресурс, где каждый может отправить послание будущему презеденту и можно даже уже проголосовоать.
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