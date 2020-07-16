Половина 2020 года осталась в истории. В начале високосного года многие говорили, что ничего хорошего ждать от него не приходится, кроме бед и потрясений, отчасти этот прогноз оправдывается. Всё началось с разговоров про Третью мировую войну из-за конфликта США и Ирана, но беда пришла из Китая в виде пандемии коронавируса. Кроме того, выборы президента страны пошли не по привычному сценарию.

С начала этого непростого года журналисты «Кур'ера» подготовили 2500 материалов. Кроме новостей и сюжетов, «Кур'ер» подготовил для вас эксклюзивные проекты — такого не делал и делает никто в регионе.

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Истории с « Горячей линии «

В начале весны люди не понимали, что происходит, какой информации верить, что нужно делать. С началом пандемии стало очевидно, насколько важна именно достоверная информация, ведь она влияла не просто на сохранение здоровья, а на итог: жизнь или смерть. Потому редакция запустила общение с читателями через «Горячую линию». Мы сделали это для того, чтобы:

получать от читателей вопросы, которые волнуют их больше всего, при помощи экспертов отвечать на них;

рассказывать истории жителей Слуцка и других городов, чтобы десятки тысяч наших читателей могли видеть реальную картину происходящего, адекватно оценить опасность ситуации;

эти истории помогали людям принимать правильные решения.

Счёт обращениям идёт на сотни. По звонкам читателей с апреля было подготовлено больше 30 публикаций. Вот некоторые из них:

Начиная с марта, «Кур'ер» готовил публикации о защите от коронавируса, истории заболевших и результаты исследований учёных. В этом нам помогал уроженец Слуцка Давид Кантровиц. Он перевёл для читателей «Кур'ера» около 20 исследований зарубежных авторов. Вот некоторые из них:

Случчина помнит

2020 год — год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Ещё в прошлом году «Кур'ер» запустил проект «Случчина помнит», где публикует рассказы случчан, переживших войну, воспоминания о родственниках, которые воевали, партизанили, пережили плен и оккупацию. Более 30 историй, за которыми личная боль, переживания и память семьи. Вот некоторые из них:

В историческом цикле «75 лет ПОбеды», всего 17 статей, мы рассказали о том, что происходило на территории Слуцкого района в первых дней войны до его освобождения.

С помощью наших читателей: жителя Копыля Олега Повкштела и случчанина Александра Заузолкова, которые посвятили годы жизни тому, чтобы собрать с разных ресурсов сведения о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, имеющих отношение к Случчине, был создан электронный банк данных «Имена. Слуцк» и «Имена. Копыль». В нём собрана информация о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны солдатах, офицерах, партизанах, уроженцев Случчины, Копыльщины, Стародорожчины, Любанщины и нынешнего Солигорского района, а также военнослужащих и партизан, призванных местными военкоматами на фронт.

Про людей

Главные герои наших публикаций — люди. Мы гордимся тем, что в регионе так часто и так много, кроме нас, не рассказывает никто. Почти каждый день у нас есть материал, в котором рассказываем о конкретном человеке. Из них обычно две статьи в неделю — это большие материалы. За полгода таковых мы подготовили более 50: о том, как люди развивают бизнес, работают, занимаются ремеслом и рукоделием, выживают в трудных ситуациях и совершают героические поступки. Например:

Что потерял Слуцк

В этом году мы завершили цикл публикаций «Город заброшенных заводов». Он — о том, как создавались, работали и закрывались крупные предприятия Слуцка.

Например, случчанин Альберт Трапашко рассказал свою историю о том, как его сократили с двух подряд закрывшихся слуцких предприятий, и о том, как он искал работу в Слуцке.

Наш корреспондент даже съездил в Украину, чтобы лично поговорить с безработными там и сравнить в тем, что происходит в Беларуси.

За велодвижением — будущее

Велопутешественники-случчане Сергей Мороз и Руслан Березовский помогли составить свод правил велосипедного этикета. Это правила, которых нет ни в ПДД, ни в законах, но которым нужно следовать, чтобы мирно уживаться с пешеходами на тротуарах и автомобилистами на дорогах.

Для тех, кто хочет покататься на велосипеде по Слуцку и окрестностям, но не знает, куда поехать, «Кур'ер» совместно с велопутешественниками разработал шесть несложных и интересных маршрутов с описаниями маршрутов и интерактивными картами.

Пример успешного активизма — история нескольких солигорчан, которые за 4 года развили в Солигорске велодвижение, создали сообщество и вдохновили власти на то, чтобы менять городскую инфраструктуру.

100-летие слуцкого футбола

В этом году футбольное движение Слуцка отметило 100-летие. В спецпроекте, посвящённом этому событию, мы рассказали, с чего начинался футбол в Слуцке, о значимых игроках и тренерах, а также об необычном сезоне 2020 года, когда игру ФК «Слуцк» смотрели по всему миру. У клуба даже появился свой мировой фан-клуб, хотя футболисты сейчас переживают сложные времена.

Выборы президента — 2020

С начала избирательной кампании мы следим за происходящими в стране и Слуцке, рассказываем о событиях, новостях, приводим мнения экспертов и простых случчан, которые размышляют о том, что происходит в стране накануне выборов.

На сайте «Кур'ера» создан ресурс, где каждый может отправить послание будущему презеденту и можно даже уже проголосовоать.