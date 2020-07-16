«В ход шло всё, что попадалось под руку: ремень, тапочки, метла, половник, выбивалка для ковров». Когда в Германии перестали бить детей

6 июля 2000 года, ровно 20 лет назад, Германия приняла закон о запрете насилия в воспитании детей. Рассказываем, какой путь был пройден.

«Когда сын вернулся домой со следами от пощечины, мой муж сразу отправился в школу. Сына ударил учитель, который, не разобравшись в ситуации, возникшей между мальчишками, решил отвесить оплеуху нашему ребёнку. Это был первый и последний раз, когда он посмел поднять на ребёнка руку», — не без гордости за своего мужа рассказывает 90-летняя Бригитта. Когда её сын ходил в начальную школу, телесные наказания в Германии считались ещё «обычным правом» учителя.

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И было так вплоть до 1970-х. Хотя в то время уже велась просветительская работа с педагогами о вреде порки, сами учителя практиковали телесные наказания в воспитательных целях. С 1896 года в Германии телесное наказание было законным правом родителя. В Гражданском кодексе было прописано: «Отец может применять соответствующие исправительные меры по отношению к ребёнку на основе родительского права».

Параграф в Гражданском кодексе просуществовал в таком виде до 1958 года. Однако и тогда он не исчез, а был лишь исправлен, чтобы соответствовать новому закону о равноправии. Если в старом варианте речь шла только о родителе, то есть бить имел право только отец, то в новом кодексе воспитывать ребёнка (на своё усмотрение) имела право уже и мать.

Писательница против насилия

В 1978 году шведской писательнице Астрид Линдгрен во Франкфурте-на-Майне вручили Премию мира немецких книготорговцев. Автор знаменитой книги о приключениях Пеппи Длинныйчулок озадачила жюри премии. Астрид Линдгрен в своей благодарственной речи затронула сложную тему: жестокие методы воспитания детей. Она рассказала историю одной мамы, которая хотела наказать своего сына и попросила его принести для этих целей палку из сада. Каково же было её удивление, когда мальчик принёс камень… Мама взяла ребёнка на руки. Оба заплакали. Камень женщина оставила лежать на полке — как напоминание о том обещании, которая она дала себе: никогда больше не поднимать руку на ребёнка.

На родине Астрид Линдгрен быстро услышали: в 1979 году Швеция стала первой страной в мире, категорически запретившей любые телесные наказания детей. А в Германии детей всё ещё продолжали бить. В ход шло всё, что попадалось под руку: ремень, тапочки, метла, половник, выбивалка для ковров. В школах наказывали указкой, давали оплеухи. Хотя телесные наказания детей в образовательных учреждениях Германии были законодательно запрещены в 1973 году, некоторые учителя продолжали их применять. В семьях телесное наказание практиковалось тоже.

В 1980 году были внесены изменения в ряд законов, регулирующих правоотношения между родителями и детьми. Однако формулировка явно носила слишком общий характер. Так, в 1986 году Федеральная судебная палата Германии вынесла вердикт, что родители имеют право на умеренное телесное наказание ребёнка, а применение предмета, похожего на палку, нельзя считать безоговорочно оскорбляющим достоинство.

Окончательному запрету — 20 лет

В 1992 году Германия подписала Конвенцию ООН о правах ребёнка, которая закрепляет право на жизнь без насилия. Но точку поставили ровно 20 лет назад. 6 июля 2000 года бундестаг принял закон, провозгласивший насилие незаконным. 8 ноября 2000 года закон вступил в силу. С этого времени любое насилие взрослых по отношению к детям преследуется юридически. В Гражданском кодексе Германии теперь записано: «Дети имеют право на воспитание без насилия. Телесные наказания, нанесение психологических травм и прочие действия, унижающие человеческое достоинство, запрещены».

Реалии сегодня

Однако проблема насилия по отношению к детям не искоренена. По официальным данным, в Германии в 2019 году было зарегистрировано более 4000 случаев жестокого обращения с ребёнком, почти 16 000 случаев сексуального злоупотребления, 100 случаев, приведших к смерти ребёнка. Искоренение телесных наказаний детей остаётся глобальной задачей.

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