«Это ведь не нормально, чтобы прогулка по парку была как дыра в бюджете». Жительница Слуцка о цене детских развлечений

В редакцию «Кур`ера» написала случчанка Ольга. Она поделилась своими наблюдениями, что такое простое развлечение, как посещение парка с несколькими аттракционами в маленьком городе становится редкостью, и не всегда по карману.

Цены на аттракционы выросли, а доходы — нет

«Принято считать, что прогулка в парке — это бюджетный вид отдыха с детьми. На самом деле, это не так. Представьте, что у вас двое детей, которые хотят на все аттракционы, не могут равнодушно смотреть на палатку с игрушками и, в конце концов, проголодались. Так, вечерняя часовая прогулка может обойтись вам уже в 40−50 рублей. Но ведь не нормально, чтобы прогулка по парку была как дыра в бюджете, — считает Ольга. — Такие мысли ко мне пришли после последнего посещения нашего парка. Ещё в прошлом году на 5 рублей ребёнку можно было купить два сеанса на батуте. Сегодня это же удовольствие стоит 4,5 рубля за 15 минут. Хочешь полазить в игровом лабиринте те же 15 минут — ещё 4 рубля. Понятно, что кризис и предприниматель не должен работать себе в убыток (к слову, за то время, что мы были на аттракционах, были и другие посетители).

Но, простите, то ли наши зарплаты отстают от реалий, то ли цены слишком высоки для нашего маленького города. И тут ты понимаешь, что людей довели до того, что такое простое развлечение, как посещение парка с несколькими аттракционами даже в маленьком городе становится редкостью, и не всегда по карману".

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Что думают случчане про цену детских развлечений

К слову, эта же тема активно обсуждалась нашими читателями в Viber-сообществе «Поговорим, Слуцк». Предлагаем обзор.

Ирина: «Была с внуком в парке. Скажите, 4,5 рубля за 15 минут на батуте — это нормально? Или я совсем отстала от жизни? Просто в прошлом году возле детской площадки стоял небольшой батут. Билет стоил 3 рубля. Можно было купить билет, попрыгать, потом пойти покататься и вернуться. Получается, за три рубля можно было прыгать целый день. А тут я просто ошарашена была. Аргумент — в Минске ещё дороже».

Лена: «Наверное, народу мало, а окупить затраты хотят».

Виктор: «Да, 15 минут в основном стоят 4−5 рублей. Господи, вы могли просто не соглашаться за эту цену. Но нет, заплатили, попрыгал внук и теперь жалуетесь».

Ирина: «Я не жалуюсь, а спрашиваю — ЭТО НОРМАЛЬНО? Кто им устанавливает цены? Сами? В Минске мы за 3 часа заплатили почему-то 6 рублей. <…> Теперь я подумываю, а не мало ли я беру за 60 минут своей работы».

Виктор: «Как бы да, предприниматели могут сами устанавливать цены, главное, чтобы они были конкурентоспособны. Может вы в Минске на государственный аттракцион попали, отсюда и цена низкая. Внук попрыгал с удовольствием и вы задумались о том, что мало зарабатываете?) Открывайте ИП и ставьте цены, которые вас устроят за час работы. Занимался покосом травы и находились те, которые удивлённым голосом переспрашивали стоимость работы и говорили „дорого, отменяйте заказ“, хотя цена такая у всех по рынку».

Марта: «Если вас не устраивает стоимость услуги, то не нужно ей пользоваться. У вас же есть выбор. Тем более вы сами определили, что это дорого, ведь в Минске внук 3 часа за 6 рублей прыгал в удовольствие, а тут всего 15 минут. У нас в парке и так мало для деток развлечений, <…>, не останется вовсе. Тяжело сейчас малому бизнесу».

Руслан: «Понятно, что дорого. Но ведь никто не заставлял прыгать на батуте. Цену вы знали. Попрыгали, а теперь недовольны».

Ирина: «Знаете, попробуй отказать ребенку трёх лет. Но если бы знали цену и уровень обслуживания, то вряд ли даже подошли бы туда. Слава Богу, что могу себе это позволить и не раз. Я очень рада, что в Слуцке у нас такие состоятельные люди (судя по комментариям). Теперь с лёгким сердцем подниму цену за свои услуги. А то час моей работы оценивала в 12 рублей. Прилагаю во стократ больше усилий, чем за 18 р/ч смотритель батута. А налог мы платим практически одинаковый».