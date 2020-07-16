Прочитав пост о детях, тратах в парке, я тоже возмущена! Мы совсем недавно обсуждали и ещё обсуждаем строительство городского центра на месте консервного завода, и большинство высказывалось за… АКВАПАРК! А вы думаете, что он будет бесплатный?!

Если 4,5 рубля — дорого, то о какой зоне развлечений в Слуцке вообще может идти речь? Или все зоны, по вашему мнению, будет бесплатными?! Или вы думаете, что машинка на пульте стоит копейки и она не ломается?

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Совсем недавно мы купили ребёнку машину б/у, отдали 500 рублей, а новая стоит 1000! Не нашли новую. Ещё два аккумулятора купить в придачу!

Или аренда в парке тоже бесплатная? Если так… ЖКХ снесло автодром, как и все остальные аттракционы, так пускай тогда построит новые и сделает их бесплатными! Парк городской же. Или отдаст его в безвозмездное пользование, и тогда машинки и другие развлечения будут дешевле!

Почему город не принимает участие, и люди не интересуются?

Почему я это говорю? Потому что люди сами превращают город в пустырь!

Никого не смущает:

кофе по 4,5 рубля за чашечку,

колбаса по 15−17 рублей за кг,

клубника, которую по 15 рублей за 1 кг скупали ящиками,

в конце концов, маникюры, педикюры и ресницы по 20−50 рублей за сеанс.

Про пиво, сигареты я вообще молчу — никто не считает и не отказывается.

Получается, вкладывать 4 рубля в развитие ребёнка — это дорого, а на всё остальное — нет.

Скажете, что я обеспеченная, раз могу позволить купить машинку? Нет! У меня иные идеалы и ценности. Я не делаю ресницы, ногти. Не гоняюсь за модой и хожу по 2−3 сезона в одной одежде. Главное, чтобы она была чистая.

Редко хожу в супермаркеты, только конкретно за нужным. Не люблю тратить время впустую! Поверьте, без всего этого можно обойтись и ничего не изменится! Но я хочу, чтобы мой ребёнок развивался, чтобы у него было много игрушек и он знал точно, что ему нужно! Вожу его куда только можно, даже за 50 км. Главное для ребёнка — общение, эмоции, включая родительское внимание!

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