ОМОН задержал жителя Солигорска. Его жена рассказала, как всё произошло (+ видео)

Ольга Кононович из Солигорска рассказала TUT. BY, как 14 июля провела вечер с мужем и детьми в центре города. В итоге её супруга задержал ОМОН.

Ольга с супругом Александром и двумя детьми — двух и семи лет — в 18.30 вышли из дома и, по словам женщины, направились в пункт выдачи товаров Wildberries. Затем пошли гулять по городу и примерно в 19.00 остановились на центральной площади.

— Дети решили поиграть на детской горке, потом они предложили пойти на сцену — там всегда играют дети, бегают, запрета на это нет. Детям было весело, мы там и остались. В 19.30 внезапно подошел мужчина, не представился, он был в рубашке и брюках, без знаков отличия, бейджиков, с рацией в руке. Сказал разойтись. Мы спросили: «В связи с чем, мы здесь что-то нарушаем?» Может, нельзя на этой сцене играть или мои дети мешают? Ничего не ответили. Примерно через две минуты пришли сотрудники ОМОНа и двое мужчин в гражданской одежде, среди них тот, что к нам до этого подходил. Подошли к мужу и сказали, что он задержан. Он в этот момент держал семилетнего ребенка за руку. Сказали оставить ребенка и пройти с ними, не убедились, что несовершеннолетний ребёнок остается в безопасности, не уточнили, где его родители, с кем оставили ребёнка. Супруга провели в микроавтобус. Он не оказывал сопротивления, и это зафиксировано на видео, он согласился с ними пройти. На вопросы, в связи с чем задержан, не ответили, не представлялись — ничего. Я считаю, что действия со стороны ОМОНа и людей в гражданском — неправомерные, незаконные, ущемляют наши права, — говорит Ольга.

Реклама

Когда мужа забрали, она поехала в местный РОВД и написала жалобу.

— Написала всё, что вам рассказала, и то, что сотрудники ОМОНа оставили ребёнка, не убедившись, что он в безопасности, они не знали, мама я или нет, где его законные представители.

Ольга отмечает, что когда они стояли на сцене в центре города, там не было больших групп людей. Были родители с детьми, дети бегали по сцене и играли, проезжали дети на велосипедах.

— Это лето, город, гуляли люди. Мы не хулиганили, не агитировали, не кричали, не высказывались, не были пьяны и не приставали к людям.

Муж Ольги, рассказывает она, ночь провёл в РОВД. Сегодня утром, по её словам, ей сказали, что в 12.30 его будут судить и речь якобы идет о неповиновении сотрудникам милиции. Затем говорили, что суд будет в 14.00, однако его тоже не было, в итоге суд начался в 17.00.

— Гражданин был задержан после предупреждения сотрудника милиции о необходимости покинуть площадь, — прокомментировал TUT. BY Сергей Чеботарев, официальный представитель областного УВД Миноблисполкома.

Александра судили по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) и дали 5 суток ареста.

РАНЕЕ. Протесты, задержания, стычки с милицией… Что происходило вечером 14 июля в городах Беларуси

В ТЕМУ. Выборы в Беларуси. Что произошло за первые сутки после начала агитации — в пяти коротких пунктах

ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.