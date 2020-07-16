Глава ЦИК обвинила штабы двух политиков в организации акций. Цепкало ответил

Лидия Ермошина заявила РИА «Новости», что акции, прошедшие в городах Беларуси 14 июля, «организованы и спланированы» штабами двух политиков, которым было отказано в регистрации кандидатами на пост президента. Валерий Цепкало, которого накануне ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, заявил, что его команда не причастна к несанкционированным акциям в стране, пишет TUT.BY.

Что заявила глава ЦИК

Глава ЦИК Лидия Ермошина заявила 15 июля, что «акции организованы и спланированы, прежде всего, теми самыми предвыборными штабами претендентов на этот пост (которым было отказано в регистрации кандидатами. — Прим. ред.)», сообщает РИА «Новости». Об этом, по её словам, свидетельствуют обращения граждан, которые 15 июля поступали в ЦИК.

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«Это абсолютно одинаковые и идентичные заявления, распространенные через интернет, они подаются именно по поводу отказа в регистрации двух кандидатов. Поэтому я думаю, что здесь скоординированные действия», — сказала Лидия Ермошина.

Как сообщает TUT. BY, днём 15 июля десятки минчан выстроились в очередь к ЦИК, чтобы подать жалобу на отказ в регистрации Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Валерий Цепкало заявил, что намерен 16 июля подать жалобу в суд по поводу отказа в регистрации.

Накануне в городах страны прошли акции протеста, которые закончились жёсткими задержаниями.

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Что на это ответил Валерий Цепкало

— Мы не планировали никакие несанкционированные акции. Всё то, что происходит сегодня [15 июля] и происходило в период по сбору подписей, — это является просто проявлением активности гражданского общества, — заявил Цепкало во время онлайн-конференции. — Люди выстраивались в «цепочки солидарности», «хлопали» власти, сигналили, выстраивались на автобусных остановках или в магазин symbal.by. Но это никем не было спланировано. Во всём мире это считается нормальными, ненасильственными формами выражения мнения граждан. Эти меры абсолютно разрешены Всеобщей декларацией прав человека. И эту декларацию ратифицировала Республика Беларусь.

Цепкало не знает, как можно считать акции в «цепочке солидарности» несанкционированными мероприятиями.

— Там нет лидеров, там нет никаких выступлений, там нет митингов, нет призывов к каким-то насильственным действиям. Люди хотят выразить своё недовольство тем или иным решением власти. И по Конституции нашей страны, и по международным законам, участником которых является Беларусь, это является разрешённой формой выражения мнений граждан.

Он также заявил, что решение ЦИК не регистрировать кандидатами в президенты его и Виктора Бабарико было принято по надуманным предлогам.

— Было принято решение не регистрировать меня и Виктора Бабарико кандидатами в президенты. Несмотря на то, что мы собрали больше всех подписей. Это беспрецедентный факт, такого в истории Беларуси не было никогда — обычно все кандидаты, которые собирали подписи, регистрировались, и проблемы начинались на этапе голосования, — заявил он, отметив, что во время этой кампании «власть решила превентивно устранять серьёзных соперников действующего президента».

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