Икра из лисичек. Случчанка поделилась пошаговым рецептом с фото

Икра из лисичек — прекрасное блюдо. Его можно есть отдельно и использовать для салатов и тарталеток. Случчанка Марина рассказала, как делает грибную икру.

Когда грибы собраны, чистим их от земли, песка, веток, листьев и промываем.

Затем заливаем солёной водой и после закипания варим 20 минут.

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Потом воду сливаем, грибы перекладываем в миксер, блендер или мясорубку и размалываем. Измельчённые грибы перекладываем в жаровню, казан (кастрюлю) с толстыми стенками, добавляем подсолнечное масло и тушим ровно час.

Пока они тушатся, измельчаем блендером или миксером лук с морковью, добавляем подсолнечное масло и тушим 20 минут до золотистой корочки.

Потом соединяем грибы (спустя час, как они потушатся) с луком и морковью, добавляем перец, соль и тушим ещё 20 минут. За 2 минуты до готовности добавляем уксус, перемешиваем.

Икру раскладываем в стерилизованные банки и закатываем. Переворачиваем вниз крышками, укутываем в одеяло до полного остывания, убираем в погреб, подвал, холодильник, прохладное тёмное место.

Из 6 кг сырых очищенных грибов у меня получилось 2,5 килограмма. Чуть меньше 1 кг в варёном виде — морковь и лук. Из всего этого вышло 5 пол-литровых банок.

Состав: