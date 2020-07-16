ФК «Слуцк» принимает дома ФК «Ислочь» (Минский район). Прогноз на матч

В пятницу, 17 июля, в рамках 18-го тура чемпионата Беларуси ФК «Слуцк» принимает дома столичную «Ислочь». Стартовый свисток для команд и болельщиков прозвучит в 18:00.

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

ФК «Слуцк». Так получилось, что случчане свой последний матч против брестского «Динамо» не сыграли. Игру перенесли на месяц вперёд из-за форс-мажорных обстоятельств, о переносе игры сообщила и АБФФ. Матч был перенесен «в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года». В этом пункте речь идет о переносе матча «в случае форс-мажорных обстоятельств». Так же ранее брестский клуб заявил, что в клубе была обнаружена вспышка коронавирусной инфекции «COVID-19».

Таким образом, случчане подходят к игре с «Ислочью» отдохнувшими, но всё так же без главного тренера. Напомним, что в первом круге «Слуцк» обыграл «волков» со счётом 3:2, но повторить такой итог «бело-синим» будет сложно, учитывая все реалии, которые происходят в команде.

ФК «Ислочь» (Минский район). Футболисты «Ислочи» сенсационно проиграли в последнем туре «Смолевичам» (3:1). Более того, игроки столичной команды по ходу матча «горели» своему сопернику со счётом 3:0, однако, только в компенсированное время к матчу от разгромного счёта спас команду Александр Макась (нападающий ФК «Ислочь»), который реализовал штрафной удар.

На послематчевой пресс-конференции Виталий Жуковский (гл. тренер «Ислочи») сказал: «Многие из ребят „Смолевичей“ сыграли сегодня лучший матч в жизни». Ещё бы, из «Смолевичей» ушли лидирующие игроки, и в придачу клуб испытывает большие финансовые трудности. У «Ислочи» ситуация далеко не такая. Так же «Ислочь» впервые за свою историю уступила «Смолевичам».

Сейчас команда Виталия Жуковского расположилась на 9-ой строчке в турнирной таблице и попытается взять очки в гостевом матче против «Слуцка». Команде нужно реабилитироваться за последние два поражения в матчах против «Смолевичей» (3:1) и гродненского «Немана» (1:0). Учитывая ситуацию «Слуцка» и характер «Ислочи», «Кур'ер» спрогнозирует то, что случчанам в домашнем матче одержать победу не удастся.

Прогноз на матч. ФК «Ислочь», фора 0. Коэффициент — 1.52.

Коэффициент в ставках — это цифра, по которой рассчитывается ваш возможный выигрыш. Допустим, вы делаете ставку (25 р.) с коэффициентом 2,12 на победу какой-нибудь команды. Команда выигрывает, и сумма вашей ставки умножается на коэффициент, то есть 25рx2,12к = 53р. В случае если ваша команда играет вничью или проигрывает, то проигрывает и ставка. В этом случае деньги остаются у букмекера.