«Если зашёл в тупик, совершенствоваться дальше невозможно». Чего ждать от выборов без двух сильнейших альтернативных кандидатов

После регистрации кандидатов в президенты без «своих» представителей на выборах остались не менее полумиллиона избирателей, подписавшихся за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Теперь перед этими избирателями стоит вопрос, как действовать дальше и какой сделать выбор 9 августа. А перед штабами кандидатов — как сохранить доверие людей и конвертировать его в результат. К чему идёт политическая оживлённость, как поведут себя новоиспечённые политики и их электорат, TUT. BY объяснили известные политологи и экономист.

Сторонники Бабарико и Цепкало не были готовы к игре вне правовых рамок

— В избирательную кампанию включилось большое количество людей, которые раньше политикой не интересовались. Все они были ориентированы не на революцию, а на действия в строго законных, легитимных рамках. Очереди, которые выстраивались в поддержку альтернативных кандидатов, свидетельствуют о том, что люди участвовали в законной кампании, выражая таким образом желание перемен, протест против провокаций, которые были, например, против Сергея Тихановского, — говорит политолог Валерий Карбалевич.

Выбивание из политической борьбы двух наиболее популярных альтернативных игроков ввело в состояние растерянности людей, возлагавших на них надежды. После их нерегистрации мотивация продолжить участвовать в избирательной кампании у большинства поддерживающих Бабарико и Цепкало может исчезнуть.

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— Часть из них снизит свою активность, «уйдет» во фрустрацию. А задержания, аресты, штрафы заметно повышают для политизированной публики цену выхода на улицу. Если проанализировать эти факторы, приходится констатировать, что в этой кампании очевидно, что режим переигрывает своих оппонентов, гражданское общество и пока, видимо, нет сил и потенциала, чтобы поменять власть на этих выборах, — считает политолог Александр Класковский.

Однако высокий риск поражения не дает повода сторонникам перемен сидеть сложа руки.

— Логично было бы ожидать переговоров, координации и попыток консолидировать свои силы от штабов и тех, кого выбили из седла на этапе регистрации, и тех, кто остался. Тогда есть шанс достойно провести кампанию, чтобы возобладала не фрустрация, а чувство того, что сторонников перемен много, что они являются силой и что 9 августа жизнь не заканчивается, что борьба за перемены продолжится, — отмечает Александр Класковский.

Бойкот выборов — самый проигрышный путь

Когда стало очевидно, что сценарий выборов в 2020 году не будет сильно отличаться от предыдущих, традиционная оппозиция стала призывать к бойкоту. А часть аналитиков, включая один из штабов незарегистрированных претендентов, предлагает проголосовать за любого альтернативного кандидата.

Даже не считая того, что зарегистрированные кандидаты по разным причинам не намерены отказываться от участия в избирательной кампании, бойкот будет самым проигрышным вариантом, убеждены оба политолога. В белорусских условиях он не принесет успеха и в нем больше всего заинтересована сама власть.

— Если на выборы придут только сторонники Лукашенко, пусть их будет 20−30%, он получит электоральную победу, — комментирует Валерий Карбалевич.

Более выигрышным и эффективным вариантом станет выделение и концентрация вокруг одного альтернативного кандидата. Объединение подразумевает выход из гонки всех оппозиционных претендентов на президентский пост и оказание избранному «кандидату надежды» поддержки штабов.

— Самый разумный и оптимальный путь — это координация действий между штабами альтернативных кандидатов. Теоретически на этом этапе можно было бы осуществить то, что не удалось оппозиционерам весной, — определить своеобразного единого кандидата, — предлагает Александр Класковский.

Объединение сил и агитационных возможностей позволит сконцентрировать голоса на одном альтернативном кандидате, повышая шансы на второй тур.

— Если останется один кандидат, я не исключаю, что Лукашенко ему проиграет. И если штабы Бабарико и Цепкало призовут поддержать именно этого кандидата и вся протестная активность будет аккумулирована на нём, это, наверное, единственный вариант, который даёт некие надежды на то, что выборы не закончились, — считает Валерий Карбалевич.

Однако пока видно, что к исключению из бюллетеня своей фамилии в пользу соперника кандидаты не готовы. В этом случае альтернативным кандидатам и поддерживающим их людям остаётся вариант почётной капитуляции. Тем более что остаётся открытым вопрос доверия к подсчету голосов.

— Звучат правильные призывы, чтобы было максимально массовое наблюдение. Но чудес ожидать не приходится, потому что, как известно, белорусские выборы в принципе не прозрачные. Центризбирком не первый год отвергает требования, чтобы при подсчете просто показывался каждый бюллетень. Это значит, что наблюдатели могут констатировать отдельные нарушения, но на итоговый результат, который будет оглашен Центризбиркомом, это никак не повлияет, — отмечает Александр Класковский.

«Где мой народ? — Он уже чужой»

Даже если у альтернативных кандидатов остается мизерный шанс и вера в чудо, желающие перемен белорусы уже не откажутся от своих взглядов. Экономические условия усиливают давление на действующую власть и усложняют переговоры с избирателями. Доверие к обещаниям роста доходов, которые срабатывали перед всеми выборами до 2010 года, утрачено. Более того, первая половина этого года показала, что социальная ориентированность действующей экономической модели не обеспечивает прежней защиты, а социальный контракт не всегда выполняется.

Как говорит независимый аналитик Сергей Чалый, Александру Лукашенко после победы на выборах вряд ли удастся вернуть любовь народа.

— Александр Григорьевич думает, что его проблема 9−10 августа закончится. Но нет. Если жена приняла решение уйти, то можно еще какое-то время заставлять ее жить с тобой, но ни любви, ни уважения с ее стороны уже не будет. Вернуть любовь народа невозможно, а купить — денег нет, — объясняет экономист. И следом вспоминает как пример завершение фильма «Царь»: Иван Грозный после очередной победы смотрит на пустой город и спрашивает: «Где мой народ?» А народ уже чужой.

Экономическое положение после выборов волшебным образом не исправится. Тем более с уходом правительства Сергея Румаса сузились шансы на преобразования, которые вывели бы экономику на путь роста.

— Нам было сказано, что реформы возможны только как совершенствование прошлого. Фокус в том, что если ты зашел в тупик, совершенствоваться дальше невозможно. Наша экономика зашла в тупик. А из него нет выхода вперед — только назад. Как в автомобиле, если вы заехали в тупик, то частью движения вперед будет возвращение назад, — говорит Сергей Чалый.

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