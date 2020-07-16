В Слуцке 16-летний парень на велосипеде поехал на «красный». Его сбила машина (фото)

Авария произошла в среду, 15 июля, около 20 часов на перекрёстке улицы М. Богдановича и 1-го переулка М. Богдановича.

Водитель автомобиля «Форд Эскорт» выезжала из дворовой территории на разрешающий сигнал светофора. В это время на «красный» пересекал проезжую часть 16-велосипедист. В итоге случчанка сбила подростка. Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

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Молодой человек получил телесные повреждения. Его госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.