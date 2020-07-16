Когда что-то в жизни пошло не так: отменился летний отдых из-за коронавируса, возникли сложности на работе или дети плохо себя ведут, так хочется, чтобы близкий человек сделал что-то приятное. Но мужчины не всегда понимают, как именно можно порадовать женщину. Сайт rebenok. by составил список универсальных вещей, которые способны поднять настроение большинству из нас. Покажите эту «инструкцию» мужу, если вы мама и чувствуете себя истощённой.

1. Устройте с детьми двухчасовую прогулку, позволив вашей второй половинке отдохнуть в тишине. Причём не сидите в телефоне, а старайтесь всячески утомить детей: играйте с ними в мяч, догонялки или катайтесь на велосипедах. Так вы получите ещё один бонус — уставшие дети лягут спать раньше. А вы сможете устроить спонтанный романтический вечер.

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2. Жена любит поспать подольше в воскресенье? Или поваляться в ванне в субботу с книжкой в руках? Помогите осуществить её маленькие «мечты». Только не делайте из этого великого подвига и не требуйте чего-то взамен, а совершайте такие дела как бы между прочим.

3. Купите любимое блюдо или напиток вашей второй половинки. Просто так, без повода, не спрашивая, хочет ли она этого. Такая мелочь поднимет настроение, даже если за окном плохая погода, а в голове — множество нерешённых проблем.

4. Посмотрите по сторонам и подумайте, чем ей можно помочь, даже если она не просит. Может, надо сложить поглаженные вещи в шкаф или вымыть посуду после ужина?

5. Отремонтируйте то, что её раздражает: провод модема, который постоянно отходит, или дверную дверь, которая так противно скрипит.

6. Предложите жене готовить ужин по очереди. Даже если вы приготовите банальные макароны по-флотски или пельмени, у неё появится время, чтобы отдохнуть. Только не забудьте убрать кухню после приготовления ужина, не оставляйте гору посуды в умывальнике и миллион жирных пятен на столешнице.

7. Сделайте утренний кофе или вечерний ароматный чай. Банально? Но никто от таких приятных мелочей не откажется.

8. Предложите ей сделать массаж, если видите, что она устала. Это позволит снять напряжение, которое накопилось за день.

9. Если она хочет заняться своим любимым хобби или поработать дома, сделайте всё возможное, чтобы дети не мешали ей. Не можете удержать детей вдали от мамы? Тогда увезите их в детский центр, кафе или просто сходите с ними на улицу.

10. Поблагодарите её за вкусный ужин, постиранные вещи или пришитую пуговицу. Хоть это и сами собой разумеющиеся вещи, ей будет приятно осознать, что вы цените её старания.

11. Дайте ей возможность выговориться и пожаловаться на детей, работу или просто на жизнь. Не учите и не критикуйте, а просто выслушайте внимательно, даже если вам кажется, что говорит она слишком долго или эти проблемы кажутся вам ерундой (ребенок не ходит на горшок или не ест овощи во время прикорма). Вашей любимой женщине станет легче на душе, а значит, в доме снова воцарится мир и покой.

12. Сделайте для неё ванну с ароматной пеной. Снова банальность? Для женщины, которая целый день возилась с детьми, это будет всё равно приятный сюрприз.

13. Дарите ей подарки. Не только на день рождения, 8 марта и Новый год. В обычный день после работы купите ей какую-то мелочь. Пусть это будет букет васильков, купленный у бабушки в переходе, или серёжки хенд-мейд, которые ей так нравятся. Вы же помните, что приносит ей радость?

14. Если видите, что она на взводе, просто оставьте её в покое на полчаса. Это порой очень нужно каждому из нас.

15. Если она устала от готовки, закажите еду на дом или купите что-то вкусное по пути с работы. Только не забудьте предупредить её о том, что ужин готовить не надо, иначе она вряд ли оценит ваш порыв.

16. Выучите вместе с ребенком её любимую песню или красивое стихотворение, нарисуйте её портрет или разучите танец. Такой сюрприз растрогает её и поднимет настроение.

17. Оставляйте ей иногда трогательные записки на холодильнике или двери перед уходом на работу. Это может быть пожелание доброго утра или просто смешные слова, которые вызовут у нее улыбку. Не нравится идея с бумажными записками? Тогда просто пишите ей что-то забавное или нежное в течение дня в мессенджеры.

18. Сделайте жене сюрприз и отвезите в её любимое место. Просто так, без всякого повода. И постарайтесь найти сами, куда пристроить детей (бабушке, дедушке, няне).

19. Спланируйте один из выходных самостоятельно. Предложите варианты, куда можно съездить с детьми — отдохнуть у озера или посмотреть новый город. Супруга обязательно оценит ваш порыв.

20. Предложите купить ей что-то новое из одежды или сделать другую прическу. Возможно, супруга ответит вам, что «все равно в декрете никуда не ходит», проявите чуть больше настойчивости. Возможно, это будет новая пижама или комплект белья — такие вещи могут радовать не меньше дорогого платья.

21. Позвоните сегодня с работы и скажите, что вы сами заберёте ребенка из детского сада (отвезёте школьника на тренировку/съездите с ребёнком к бабушке). И повторяйте такой опыт почаще. Возможно, вы могли бы делить между собой эти обязанности?

22. Скачайте фильм или сериал, который ей точно понравится, чтобы она с удовольствием ждала этого вечера.

23. Скажите жене, что сегодня сами уложите детей. С вами ребёнок не засыпает? Всегда нужно с чего-то начинать, возможно, сегодня отличный день, чтобы это попробовать.

24. Предложите купить что-то новое из бытовой техники, что облегчит жене работу по дому. Она давно мечтает о роботе-пылесосе, а вам кажется эта покупка лишней? Возможно, вам стоит вместе почитать отзывы и выбрать что-то другое. Главное, проявить заботу, показать, что вы хотите сделать жизнь супруги легче.

25. Устройте выходной «без детей». Вспомните, как это было, когда вы были ещё совсем юными. Возможно, вы могли бы повторить какое-то из свиданий прошлого? Многие из этих идей вполне можно использовать и для того, чтобы порадовать мужа. Ведь и мужчины порой бывают нервными, грустными и чем-то расстроенными. И кто как не близкий человек способен вернуть их в состояние равновесия.