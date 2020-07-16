Прошедших срочную службу смогут без вступительных испытаний зачислить на 25 специальностей в ссузы и на 28 — в вузы Беларуси.

В Беларуси установили списки наиболее востребованных экономикой специальностей, на которые без экзаменов будут зачислять отслуживших в армии. Об этом свидетельствует постановление Минобра № 163, опубликованное 15 июля на Национальном правовом интернет-портале.

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Востребованные экономикой специальности

Так, в учреждениях среднего специального образования установили 25 таких специальностей. Среди них:

«Оборудование и технология сварочного производства»,

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования»,

«Горные машины и оборудование»,

«Строительство дорог и транспортных объектов» и др.

Также бывших военнослужащих вне конкурса на свободные по результатам поступления места будут зачислять на 28 специальностей в высших учебных заведениях, но только на заочную форму обучения.

Льготы предусмотрены на специальностях

«Машины и технология литейного производства»,

«Металлургическое производство и материалообработка»,

«Лесная инженерия и логистическая инфраструктура лесного комплекса»,

«Агрономия»,

«Ветеринарная медицина» и др.

Условия зачисления

И в ссузы, и в вузы будут зачислять прошедших военную службу только при определённых условиях.

В частности, отметки в документе об образовании должны быть не ниже шести баллов. Кроме того, такие абитуриенты должны будут предоставить рекомендации из воинских частей, где они проходили службу.

Кто кроме военных?

Помимо отслуживших, без вступительных испытаний на эти 28 специальностей в вузы смогут поступать золотые и серебряные медалисты, абитуриенты с дипломом о профессионально-техническом образовании с получением общего среднего образования с отличием, дипломом о среднем специальном образовании с отличием.

Также на льготных условиях зачислят победителей международных олимпиад с дипломами I, II, III степени, перечень которых утверждён Министерством образования, и республиканской олимпиады по учебным предметам, проведённой в год приёма, для которых данный предмет определён вторым предметом профильного испытания.

Документ вступил в силу с момента его официального опубликования — с 15 июля.