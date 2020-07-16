Сурен родился и живёт в Слуцке. Больше 10 лет он работал каменщиком, грузчиком, а сейчас совмещает две совершенно разные профессии: фитнесс-тренера и барбера. Мужчина рассказал «Кур'еру», почему круто изменил свою жизнь, о сложностях и успехах, а также почему жена перестала ревновать к клиенткам.

Почему поменял работу



Сурен родился в Слуцке. После школы семь лет работал каменщиком на стройке, потом почти пять лет — грузчиком в сетевом магазине. В какой-то момент понял, что что-то надо менять в жизни. «Мне захотелось, чтобы дочь гордилась моими успехами и достижениями», — говорит Сурен. К этому времени мужчина занимался около пяти лет в тренажёрном зале. «В какой-то степени желание пойти на курсы персонального тренера/инструктора тренажёрного зала возникло внезапно. Меня поддержала коллега по работе и сестра. Они поверили в мои силы, в то, что я добьюсь результата», — рассказал Сурен.

Как стал личным тренером



«Это случилось два года назад. Курсы выбирал тщательно, остановился на топовом в нашей стране учебном центре. Уже спустя две недели я сидел на первом занятии. Обучение длилось три месяца и стоило 950 рублей. После вручения сертификата я был воодушевлён, уверенность в себе — на 200%, и желание развиваться в данной индустрии. Кумиров среди спортсменов у меня не было, но в кругу общения были достойные ребята — спортсмены, с которых в какой-то степени брал пример. Место работы нашёл с помощью знакомых. Я сам продолжаю постоянно тренироваться, придерживаюсь здорового образа жизни и режима питания.

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О важном

Первое занятие с клиентом — очень ответственный этап. С каждым беседую, чтобы выяснить, какие у него цели, психологические трудности и проблемы со здоровьем. Коронавирус, конечно, повлиял на посещаемость клуба, но замечаю, что люди, которые продолжали ходить в зал и в пандемию, не заболели. Для меня главная задача — научить человека правильно технически выполнять упражнения, дать рекомендации в питании, составить индивидуальную программу тренировок. Среди посетителей большинство — девушки, но и мужчины приходят с желанием избавиться от лишнего веса.

Заметил, что в зал стесняются ходить как люди с лишними килограммами, так и, наоборот, слишком худые. А причина стеснения у тех и других одинаковая: думают, что в зале занимаются все со стройными телами.

Что удивляет в спортзале

Часто сталкиваюсь с людьми, посещающими тренажёрный зал один-два месяца, после чего они раздают советы, зачастую неправильные. Некоторые уверены, что умеют тренировать, и даже тренируют. Многие посетители зала надеются на два месяца в году: апрель-май, которые кажутся им волшебными, позволяющими добиться нужного результата. Это не так.

Бывает, что посетители зала удивляются, когда говорю, что проблема лишнего веса не всегда заключается в переедании, бывает, что и в недоедании. Был случай, когда рассчитал калории клиентке, а она сказала: «Вы что, сошли с ума? Я пришла похудеть, а не набрать 12 килограммов. Тогда я предложил, если ничего не получится, то верну ей деньги. Но за четыре месяца она сбросила 12 кг, правильно питаясь и тренируясь».

О трудностях

Сурен говорит, что ему трудно набрать лишний вес, особенно подстёгивает момент, когда в зеркале виден результат. Его огорчает, что люди приходят в зал с надеждой, что тренер даст им волшебную пилюлю, и они быстро обретут желаемую форму, а вот «вкалывать» сами не хотят. А когда результата нет, во всём обвиняют тренера.

«Удручает, что вкладываю в своё дело душу, не жалею времени, разрабатываю индивидуальные программы занятий и питания, учитывая их цели и состояние здоровья, а они не следуют рекомендациям. Многих хватает на один-два месяца, но этого — очень мало. Есть и такие клиенты, которые в зале оказались случайно: «муж отправил», «пришла просто так за компанию», — говорит Сурен.

Нагрузка в зале у тренера зависит от сезона. Волшебные месяцы: апрель-май, когда наплыв людей большой, все хотят максимально привести в порядок тело. Тихие месяцы, когда дохода меньше всего, — сентябрь, когда уборка урожая, начало занятий и июнь, когда каникулы, отпуска, дачи.

Барбером захотел стать, когда отрастил бороду

Барбер — это специалист по стрижке, бритью, уходу за бородой и бакенбардами.

«Первый раз я бороду отпустил, когда работал грузчиком., — рассказал Сурен. — Сразу возник вопрос — как за ней ухаживать. Первым делом стал смотреть видео в интернете, где крутые ребята демонстрировали искусство барберинга. Это был момент восхищения! Но тогда в Беларуси не было никаких школ этого направления. На мой взгляд, барбер — это современный цирюльник, возрождающий традиции брадобреев — ухода за усами, бородой. Я уже почти два года работал тренером, когда в январе 2020 года окончил курсы «Барбер с нуля», они обошлись мне в 1100 рублей. Работу в «Barbershop» искать не пришлось, туда пригласил друг. Так стал совмещать оба занятия.

Случчане экспериментировать боятся

Замечаю, что основном в Слуцке две-три причёски в тренде, у всех — как под копирку. А когда предлагаешь человеку поэкспериментировать, многие боятся.

У людей существует неправильное понимание профессии, думают, что барбер занимается исключительно бородой и усами, а если их нет, то к нему нечего идти. Одна знакомая стеснялась привести сына на стрижку потому, что у него не было бороды.

Самый сложный клиент — ребёнок



Самое трудное — стрижка годовалых или чуть постарше детей. Приходит мама с ребёнком и говорит: «Сделайте нам модельную стрижку, а под машинку мы и дома можем подстричься!» Представьте себе ребёнка, который не хочет стричься у незнакомого дяди, его пытается удержать мама, а мастер с ножницами бегает вокруг и старается сделать «модельную стрижку».

Бывают подвыпившие клиенты, с которыми нужно вести себя осторожно. Если человек адекватный, хоть и не трезвый, я обслуживаю. Но с такими клиентами бывают неприятности. Был случай, когда подстриг слегка выпившего парня. Он остался доволен. Через некоторое время появился снова, но уже с другом, и оба были сильно пьяны. Клиент стал возмущаться, что его не так подстригли, оказалось, что его стрижку раскритиковал друг.

Запомнился мне парень лет 16-ти, который попросил сделать причёску, как у Томаса Шелби. Но такие бывают редко.

Соревновательный дух должен присутствовать

В Слуцке появились молодые люди, которые осваивают это направление, ездят в Минск на курсы, и это радует. Я не вижу в них конкурентов, а больше — единомышленников. Соревновательный дух должен присутствовать, ведь благодаря ему каждый стремится совершенствоваться, никто не останавливается на причёске «полубокс». Задача барберов — показать как можно большему числу парней и мужчин, как с помощью коррекции бороды и усов сделать стильный образ. Дома так не получится".

Про совмещение работ

Обе работы: и тренера, и барбера, — приносят Сурену радость, поэтому работами их он не вполне считает. В «Barbershop» он работает «день через день» и также — в спортзале с 10 утра до 22 вечера. Один день в две недели — выходной. Заработок зависит от количества клиентов, в среднем получается примерно 1 500 рублей в месяц.

«Очень хорошо пересекаются эти две профессии, — говорит Сурен. — Клиенты из тренажёрного зала становятся клиентами в „Barbershop“ и наоборот. В начале тренерской деятельности жена настороженно относилась к моему общению в соцсетях с клиентками, которые консультировались по питанию, договаривались о следующих днях тренировок. Но со временем всё успокоилось, и конфликтов нет. Жена с пониманием относится ко всему и переживает за мои успехи».

Сурен считает себя целеустремлённым и планирует дальше развиваться в профессии.