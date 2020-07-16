«Виктор Бабарико и его сообщники…» На БТ вышло продолжение «спецрасследования»

В среду, 15 июля, на телеканале «Беларусь 1» вышел очередной сюжет о «незаконной деятельности», которую «по данным следствия, осуществляли Виктор Бабарико и его сообщники».

Сюжет называется «Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?». В нём утверждается, что «Белгазпромбанк превратился в финансовый перевалочный пункт между Востоком и остальным миром», что проходило «отмывание российского капитала через Белгазпромбанк», а также заявляется, что «счёт шёл на миллиарды долларов».

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Напомним, 9 июля на ОНТ вышло «спецрасследование» с кадрами очной ставки Виктора Бабарико с бывшими подчинёнными. В фильме прозвучало, что задержаны более 20 человек, «фигуранты активно сотрудничают со следствием». От представителя КГБ в сюжете прозвучало, что «следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности всех фигурантов уголовного дела к инкриминируемым им преступлениям».

Адвокаты Бабарико подали в Генпрокуратуру жалобу на «спецрасследование» ОНТ. Защитники считают, что видеоматериал, показанный на ОНТ, выходит за рамки и белорусского законодательства, и международного права. А также напоминают, что орган уголовного преследования, предоставивший сведения СМИ, несёт ответственность за их достоверность.

Кроме этого, 12 июля телеканал «Беларусь 1» в программе «Главный эфир» показал расследование о «рейдерстве» Белгазпромбанка. В сюжете идёт речь о том, что бизнесмены брали кредиты в банке, а когда не могли расплатиться, у них «отжимали» имущество «коллекторы».

Затем телеканал ОНТ 13 июля опубликовал «новые подробности в «деле Белгазпромбанка». В вечернем выпуске новостей заявили: следствие установило, что в центральном офисе Белгазпромбанка в Минске долгое время работала так называемая чёрная касса. С её помощью руководство банка проводило закрытые операции, в том числе и те, с помощью которых можно легализовать полученные незаконным путём доходы. Эти факты расследует Комитет госконтроля.

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