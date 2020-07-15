Многие случчане сейчас собирают грибы и ягоды в ближайших лесах, но немногие проверяют их на наличие радиоактивных элементов. А зря. В Слуцком зональном центре гигиены и эпидемиологии ежегодно проводит радиационные испытания даров леса и, как рассказали «Кур'еру» специалисты центра, не все грибы и ягоды оказываются безопасными для употребления.
«Однозначно в каких местах не рекомендуется собирать ягоды и грибы сказать сложно, — пояснила Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГСЭН. — Мы можем рекомендовать проверять каждую партию собранной лесной продукции.
По многолетнему мониторингу за данной продукцией чаще всего выявлялись ягоды и грибы с повышенными допустимыми уровнями в районе деревень
- Жилин Брод,
- Новинки,
- Строхово,
- Омговичи".
Лабораторные исследования лесной продукции проводятся как на безвозмездной основе для собственных нужд, так и по договору с выдачей результатов испытаний в виде протокола.
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