1. МВД: В ходе акций 14 июля задержали более 250 человек. Некоторых отпустили, некоторые — в ИВС. В числе задержанных есть и более 10 журналистов (в том числе журналист BBC Энди Смайт), которые, как и правоохранители, тоже были на работе. В Минске 14 июля пострадали шесть омоновцев, четверо из них — в больнице.

2. СК возбудил уголовное дело по факту организации и участия в нарушении общественного порядка в Минске.

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3. Россия не вмешивается в ситуацию вокруг выборов президента Беларуси, так как это внутреннее дело республики. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

4. «Честных людей» исключили из избирательных комиссий за границей. Дипломаты вспомнили про коронавирус.

5. Наблюдатели от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека впервые не прилетят в Беларусь на выборы — не получили приглашение от МИД.

ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

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