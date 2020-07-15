Посмотрите, кто участвовал в конкурсе «Слуцк после коронавируса». Итоги

В конкурсе рисунков «Слуцк после коронавируса» участвовали четыре девочки — Виктория Сурма, Сабина Грицкевич, Александра Кастюкевич и Устинья Нагорная. Все участницы получили фирменные подарки от «Кур'ера» — кружки и наклейки с изображением Слуцка.

Виктория Сурма

Слуцкая семиклассница Виктория Сурма изобразила на бумаге радостных людей, которые встретились в городском парке после самоизоляции.

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Сабина Грицкевич

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Ещё один рисунок на конкурс редакции «Слуцк после коронавируса» прислала 11-летняя Сабина Грицкевич. На бумаге она изобразила девушку, которая выбрасывает в мусорный контейнер медицинскую защитную маску. Девочка уверена, что люди уже устали их носить.

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Александра Кастюкевич

Саша изобразила стандартную проблему. По словам девочки, её рисунок отображает отношение многих людей к порядку. Она считает, что теперь стало появляться намного больше мусора на улицах города. Это и маски, и перчатки, и платки, и салфетки. Говорит, люди совсем обленились.

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Устинья Нагорная

Устинья нарисовала детей, которые после коронавируса идут в парк, кино, цирк. Она больше всего хочет попасть в цирк, там показывают разные интересные представления. На рисунке она изобразила себя и своих друзей.

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