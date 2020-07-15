Заброшенный «замок»… Каким видит случчанка здание, где почти 4,5 года назад из-за угарного газа погибли две жительницы Слуцка

«Замок спящей красавицы. Такая мысль приходит мне в голову каждый раз, когда я проезжаю мимо этого строения на велосипеде», — написала случчанка Татьяна Крупская в своём Instagram.



«Когда-то здесь кипела жизнь. Работали магазины и парикмахерская. По выходным в кафе собирались посетители. Но случилась трагедия. Из-за неисправного оборудования отравились угарным газом и погибли два повара, две ещё молодые женщины.

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Арендаторы съехали. Здание закрыли. На калитке — замок. Стоит мрачная громадина и зарастает травой, кустами и туями. Возможно, через 100 лет жизнь тут тоже возродится, когда уйдут родные погибших и свидетели того трагического события. Но это будет уже другая история. И напишу о ней точно не я», — написала она. Напомним, что тела двух погибших женщин (40 и 44 лет) нашли пятничным вечером в феврале 2016 года в кафе «На Серпуховской» в Слуцке. С начала того года кафе почти не работало: чаще всего праздники тут отмечали «свои» — его открывали по поводу семейных торжеств. Вот и 6 февраля кафе работало по спецзаказу.

Экспертиза показала, что женщины умерли от острого отравления угарным газом. Было возбуждено уголовное дело по ст. 428 УК РБ (служебная халатность). Суд приговорил директора кафе к двум годам лишения свободы.