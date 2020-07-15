Народный депутат России, эпидемиолог, пенсионеры из Минска… Кто и как отдыхает в санатории «Рассвет»

В Беларуси есть много мест, которые легко заменят заграничный отдых. Любанский санаторий «Рассвет» — одно из них. Корреспонденты «Кур'ера» побывали в санатории и узнали у отдыхающих, как они проводят время в «Рассвете».

Приезжаем уже в десятый раз

Восстанавливаюсь после болезни

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Тут есть занятия для каждого

Ехать в Беларусь не боялись

«Ездим сюда два раза в год: зимой — на оздоровление, летом — на лечение. Очень довольны условиями проживания. Мы не боимся коронавируса. Перед санаторием прошли все необходимые обследования. Да и здесь нас ежедневно проверяют: измеряют температуру и уровень кислорода в крови.Ходим на спелео- и грязелечение, водные процедуры, массаж и другие.В свободное время гуляем по территории (кругом лес, хорошо дышится), играем в теннис, а вечерами у нас танцы.В санатории хорошо кормят. Здесь всегда есть выбор первых блюд — борщ, суп или молочный суп, вторых блюд — курица, говядина или рыба. В общем, нам всё нравится.Путёвку мы взяли на 18 дней».«Я отдыхала во многих местах, но „Рассвет“ — хороший вариант. Я много уже где была и мне есть, с чем сравнить. Я эпидемиолог, сейчас восстанавливаюсь после перенесённого заболевания. Хожу на спелеолечение, магнитотерапию, амплипульстерапию и другие процедуры.В санатории соблюдаются все меры безопасности. У нас ежедневно измеряют температуру. Персонал ходит в защитных масках, и я тоже. На территории санатория много ягод и грибов. Отдыхающие, в том числе и я, собираем их, а потом замораживаем и кладём в холодильник, чтобы отвезти домой. В выходные дни ко мне приезжают родные, и мы выезжаем на рыбалку или на отдых у озера.В санатории „Рассвет“ я отдыхаю уже второй раз».«Мы впервые в «Рассвете», и нам нравится. Прекрасная погода, природа, хорошее обслуживание, приветливый персонал, высокий уровень процедур. Здесь все меры безопасности приняты.Тут есть занятия для каждого человека: хочешь плавать — иди в бассейн, хочешь заниматься спортом — иди в тренажёрный зал. У меня спортивное прошлое, поэтому я занимаюсь здесь на тренажёрах и катаюсь на велосипеде. Также беру коврик и занимаюсь йогой на природе. Ещё за черникой хожу.Аня моя раз в неделю в режиме онлайн занимается бальными танцами с преподавателем. Во время отдыха забываешь о коронавирусе, но когда читаешь новости, понимаешь, что он никуда не ушёл".«На отдых приехал вместе со своим товарищем, который приезжает в любанский санаторий „Рассвет“ уже восьмой раз.Мне здесь нравится. И люди хорошие, и черники много — одни плюсы.Отдыхаешь здесь и душой, и телом. А кормят здесь так, что иногда пропускаешь приём пищи.Ехать в Беларусь из-за коронавируса не боялись: мы — крепкие парни. Проблем с границей не было, так как на оздоровление можно выезжать.В свободное время играем в баскетбол, ездим на меловые карьеры и катаемся на велосипедах».