Протесты, задержания, стычки с милицией… Что происходило вечером 14 июля в городах Беларуси

Несмотря на предупреждение милиции, вечером 14 июля на улицы городов Беларуси вышли люди, недовольные итогами регистрации кандидатов в президенты, пишет TUT.BY. Из семи претендентов ЦИК зарегистрировал лишь пятерых. Виктор Бабарико и Валерий Цепкало удостоверения кандидатов не получили.

Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве. Начались они повсеместно около 19.00. Преимущественно акции проходили в центре, но, к примеру, в Минске люди собирались и на окраинах: в Малиновке, Каменной Горке и даже в Новой Боровой. Участники выстраивались в «цепи солидарности», проезжающие мимо автомобили сигналили, люди в ответ хлопали в ладоши. Акции сопровождались задержаниями с применением силы, а кое-где и стычками с милицией. Обошлось без задержаний лишь в Гродно и Могилеве. По данным правозащитников, только в Минске вечером 14 июля было задержано более 150 человек. По состоянию на 01.30 15 июля сообщалось о как минимум 215 задержанных по всей стране. Среди них есть и журналисты.

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Минск

В столице сначала появились автозаки — их заметили в разных частях города. Небольшие группы людей стали собираться около 19.00 в начале проспекта Независимости. Люди выстраивались в «цепи солидарности» и двигались по направлению к площади Якуба Коласа. Еще одна группа людей двигалась от площади Якуба Коласа в сторону цирка.

В акции участвовали и велосипедисты. Сотрудники ГАИ перекрыли проспект Независимости — от площади Независимости до улицы Козлова. Задержания начались практически сразу. Во время одного из них у милицейского микроавтобуса отвалилась дверь. Больше всего протестующих задерживали в районе площади Победы, у цирка, на Немиге. За происходящим наблюдали заместитель главы МВД Александр Барсуков, глава ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Около 21.00 на проспекте Независимости напротив парка Горького произошла жесткая стычка протестующих с милицией. От «Милиция с народом!» до «Позор!» — так протестующие комментировали происходящее.

«Людей задерживают очень жестко — когда кто-то пытается убежать, подсекают под колени, человек падает на асфальт. Могут ударить локтем в лицо, заламывают руки», — передавал корреспондент TUT. BY с места событий. Задерживали и журналистов, их отпускали после проверки документов. Около полуночи в районе Немиги были задержаны журналисты TUT. BY Алексей Судников и Всеволод Зарубин, спустя два часа их отпустили.

Акция протеста в Минске продолжалась до поздней ночи.

Назвать точное количество участников невозможно. У акции не было единой точки сбора, люди не собирались большими группами. Как только в одном месте начинались задержания, протестующие рассредотачивались, а потом собирались уже в другом месте.

Около 23.00 несколько сот человек собралось на Немиге: они свистели и хлопали в ладоши, кричали «Позор!» и «Уходи!», сигналили автомобили. Задержания прошли и здесь, и в районе Романовской Слободы. В течение нескольких часов были закрыты шесть станций метро: «Октябрьская», «Немига», «Фрунзенская», «Площадь Победы», «Грушевка» и «Молодежная».

Кроме того, в течение некоторого времени на проспекте Независимости (от площади Якуба Коласа до площади Октябрьская), Романовской Слободе, Городском Валу отсутствовало уличное освещение.

Брест

В Бресте цепь из людей на аллее проспекта Машерова растянулась от перекрестка с улицей Советской до перекрестка с улицей Карбышева. Милиция начала вытеснять участников: цепь «разорвалась», чтобы вновь собраться на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Позже около 80 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Шевченко.

Журналист TUT. BY насчитал 11 задержанных. На глазах у нашего корреспондента милиционеры задержали пару. Они крепко держались друг за друга и их вместе забросили в микроавтобус. Около 70 человек собрались на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов и пошли колонной в направлении набережной Франциска Скорины. Колонна людей из примерно 100 человек прошла по улице Гоголя в направлении бульвара Космонавтов, скандируя: «Уходи, свободу, выпускай».

Гомель

В семь вечера у гомельского цирка собралось около 50 человек. Но их быстро разогнали сотрудники милиции. На вопрос, почему нельзя гулять, от ОМОНа был получен ответ: «Гулять можно, но не здесь». После этого люди снова собрались у фонтана. Но их снова разогнали, предупредив о незаконности мероприятия.

Прямо во время стрима задержали съемочную группу издания «Сильные новости».

Корреспондент TUT. BY Елена Бычкова зафиксировала как минимум 10 задержаний.

Гродно

В Гродно на площади Советской собралось около 200 человек. Люди хлопали, иногда кричали «Жыве Беларусь». Гродненские велосипедисты устроили велопробег и тоже приехали на площадь. Сотрудники ОМОНа находились поблизости, но никого не задерживали. По подсчетам журналистов TUT. BY, на площади собралось около 300 человек.

Могилев

В Могилеве около торгового центра «Атриум» собралось несколько десятков человек. Около 20.00 ОМОН разогнал людей. Обошлось без задержаний.