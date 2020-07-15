Прочитала вчера в «Кур'ере», как люди защищают вишню и черешню от птиц — включают радио, надевают сетку.

От птиц, клюющих вишню, помогает не только радио. Вот какие способы используют в деревнях под Слуцком. Вчера, когда ехала, специально фотографировала. Помогают ли такие пугала — не знаю.

«От птиц, клюющих вишню, помогает не только радио». Есть другие варианты. Фото
Фото: Сергей
«От птиц, клюющих вишню, помогает не только радио». Есть другие варианты. Фото

«От птиц, клюющих вишню, помогает не только радио». Есть другие варианты. Фото

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