Прочитала вчера в «Кур'ере», как люди защищают вишню и черешню от птиц — включают радио, надевают сетку.
От птиц, клюющих вишню, помогает не только радио. Вот какие способы используют в деревнях под Слуцком. Вчера, когда ехала, специально фотографировала. Помогают ли такие пугала — не знаю.
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