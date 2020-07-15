Автора мемориальной доски в Слуцке наградили в Северной Осетии

30 июня в Слуцке установили мемориальную доску в память Иссы Плиева. Это генерал-осетинец, который командовал кавалерией, освобождавшей Слуцк от фашистов. Автор и создатель мемориальной доски — Василий Мирошниченко, житель Слуцка.

Во вторник, 14 июля, за создание мемориала его наградили почётной грамотой от главы Северной Осетии. Грамоту вручили его матери во Владикавказе. Ещё ей подарили книгу о казачестве Северной Осетии. Женщину поблагодарили за воспитание сына.

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