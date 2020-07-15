Белый шум и радионяня. Случчанка рассказала, какие 6 самых полезных приложений помогают ей в воспитании дочери до года

1. Дневник малыша. Грудное вскармливание и уход

Всем привет! Меня зовут Марта, и я молодая мама. Сегодня я поделюсь с вами своими ценными помощниками, шестью приложениями для смартфона, которые помогают мне в воспитании дочери в первый год её жизни.

Основные функции: учёт активностей малыша — кормление, сон, смена подгузников, купание, прогулки и др.

Дополнительные функции: график развития ребёнка (вес, рост, объёмы), календарь прививок и посещений врача.

Отзыв: использую это приложение с рождения малышки. Простой и понятный функционал, разобраться с которым не составило труда. Это приложение помогало мне понимать, какая потребность заставила ребёнка плакать именно сейчас. Мне не нужно было гадать, хочет моя дочь кушать или спать, было достаточно открыть план дня который отображает, когда и что ребёнок делал в последний раз. Данные, конечно, вы вводите сами, но в голове не нужно держать уйму информации. В приложении можно установить интервал времени, через которое к вам будет приходить уведомление о том, что пора «кормить кроху» или «крохе нужно спать».

2. HappyMama Всё о детях до года

Основные функции: современная энциклопедия для мам, в которой собрана полезная информация о развитии ребёнка.

Дополнительная функция: календарь развития по месяцам.

Отзыв: это приложение открываю обязательно раз в месяц, для того чтобы прочитать всё самое важное, что должна знать мама в этом возрасте малыша. Сколько сейчас норма сна и бодрствования для ребёнка, как часто и что он может кушать, сколько зубов должно появиться в это время, что его интересует и другая информация. Но чаще я читаю через это приложение актуальные и полезные статьи о здоровье малыша и мамы.

3. Радионяня Free

Основные функции: контроль сна и пробуждения ребёнка без присутствия с ним в одной комнате.

Дополнительные функции: нет

Отзыв: прекрасная альтернатива дорогостоящему оборудованию «Радионяня». Использую это приложение с рождения ребёнка, т.к. живу в большом доме и не всегда могу услышать, когда ребёнок проснулся. Но и в маленькой квартире оно значительно облегчит жизнь, можно спокойно иди на кухню и заниматься домашними делами и не бегать каждые 5 минут к двери и прислушиваться проснулся ли малыш. Всё, что требуется для работы этого приложения — 2 мобильных телефона. Производите базовые настройки, один телефон оставляете в комнате детки, второй берёте с собой и в случае, если малыш проснулся или рядом с ним появятся дополнительные шумы, вы получите на свой телефон звонок и сможете услышать, что сейчас происходит в комнате малыша, не входя в неё.

4. Колыбельные для малышей

Основные функции: приложение для прослушивания колыбельных песен на русском языке.

Дополнительные функции: можно использовать для разучивания песен с ребёнком, есть функция, позволяющая открыть текст каждой песни.

Отзыв: красочное приложение с самыми известными колыбельными. Песенки автоматически переключаются. В среднем, каждая длится около 15 минут, этого достаточно, чтобы ребёнок уснул. В дополнение к колыбельным есть несколько сказок и пару классических композиций Моцарта, в общем, деткам есть из чего выбрать любимую песенку. Для меня большим плюсом является то, что приложение может работать в фоновом режиме, а я в это время занимаюсь своими делами на телефоне — читаю книги, изучаю статьи, общаюсь с друзьями.

5. Белый шум для малышей

Основные функции: воспроизведение различных звуков, способствующих спокойному засыпанию ребенка, снятию стресса, успокоению малыша.

Дополнительные функции: нет.

Отзыв: использую это приложение, как только я поняла, что ребёнок быстрее и спокойнее засыпает под звуки льющейся воды: водопад, волны, дождь. В нём собраны основные звуки, которые так нравятся маленьким деткам: природа, бытовая техника, приятные мелодии, шум автомобилей и другие. Можно выбрать сразу несколько звуков, например, шум водопада и пение птиц, и расслабиться под этот дуэт вместе с деткой. Все звуки приятные и нераздражающие, а это редкость среди композиций белого шума.

6. Рецепты для детей: еда малышам (питание с фото)

Основные функции: сборник рецептов правильного питания для детей от 6 месяцев до 3 лет.

Дополнительные функции: есть меню для аллергиков, которое можно применять и для взрослых.

Отзыв: это кулинарное приложение тесно вошло в нашу жизнь с приходом прикорма. Оно позволяет готовить малышке разнообразные блюда из разрешённых в каждом возрасте продуктов. Некоторые блюда я использую для всей семьи. Есть разделение на категории: выпечка, каши, молочное, мясное и т. д. Удобный поисковик: вводите продукт, из которого планируете готовить обед, и он выдаст вам большое количество рецептов с пометкой, с какого возраста его можно кушать.

P. S. Все представленные выше приложения разработаны для системы Android, но я уверенна, что и для операционной системы Apple вы с легкостью найдёте таких же незаменимых помощников. И помните, современные устройства должны иногда помогать маме ребёнка, но ни в коем случае не заменять маму для малыша.

Марта Грибко, @marta_gribko

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.



