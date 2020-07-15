Лукашенко женат и у него нет никакого имущества… Опубликованы декларации кандидатов в президенты

В свежем выпуске газеты «СБ» от 15 июля 2020 года ЦИК опубликовал декларации кандидатов в президенты. Кроме этого, Центризбирком опубликовал иные справочные данные. «Кур'ер» собрал это в одной публикации.

Андрей Дмитриев

Родился 12 мая 1981 года, сопредседатель республиканского исследовательско-просветительского общественного объединения «Говори правду», беспартийный, проживающий в деревне Волковичи Дзержинского района Минской области.

Андрей Дмитриев задекларировал за прошлый год доход 13 560 рублей заработной платы, квартиру в Минске площадью 49,8 квадратного метра. Доход его супруги Татьяны Дмитриевой за прошлый год составил 28 025 рублей. Ей также принадлежит автомобиль «Ниссан-Кашкай» 2016 года выпуска.

Анна Канопацкая

Родилась 29 октября 1976 года, индивидуальный предприниматель, беспартийная, проживающая в городе Минске.

Анна Канопацкая за прошлый год заработала 45 741 рубль. Из недвижимости у неё есть квартира в Минске площадью 84,7 квадратного метра, административное помещение в столице площадью 47,7 квадратного метра. Кроме того, у кандидата Канопацкой есть автомобиль «Лэнд-Ровер» 2017 года выпуска и ей принадлежит 91 акция ОАО «Пуховичский КХП».

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Александр Лукашенко

Родился 30 августа 1954 года, президент Республики Беларусь, беспартийный, проживающий в городе Минске.

Александр Лукашенко задекларировал 117 068 рублей дохода за прошлый год, полученных в качестве заработной платы. В строке «недвижимое имущество (жилые дома, земельные участки, квартиры, гаражи и иные здания, строения)» у действующего президента написано «нет». Иного имущества в виде акций или долей в уставных фондах юрлиц у Александра Лукашенко также нет.

Из декларации действующего президента стало известно, что он женат. Галина Родионовна Лукашенко за прошлый год заработала 5560 рублей — это пенсия и доходы от акций. Ей принадлежит жилой дом площадью 196 квадратных метров в городе Шклове Могилёвской области. ½ доли в праве собственности на жилой дом в деревне Б. Межник Шкловского района Могилёвской области площадью 54 квадратных метра, земельный участок площадью 0,1498 гектара в городе Шклове. Кроме того, у Галины Лукашенко есть 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Светлана Тихановская

Родилась 11 сентября 1982 года, временно неработающая, беспартийная, проживающая в городе Минске.

У Светланы Тихановской доход за прошлый год составил 15 784 рубля — это пособие на детей, пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, социальная пенсия ребёнку-инвалиду, доходы по договорам дарения. Недвижимого имущества и автомобилей у Тихановской нет, но есть доли в уставных фондах юрлиц: 49% — в ОДО «Студия КОМПАС», 49% — в ООО «Радуга развлечений», которая находится в стадии ликвидации.

Супруг кандидата Сергей Тихановский за прошлый год заработал 75 016 рублей — это заработная плата, доходы от краудфандинга, от индивидуальной предпринимательской деятельности. Блогеру также принадлежит квартира в Минске площадью 66 квадратных метров, жилой дом в 192 квадратных метра в деревне Огородня Добрушского района Гомельской области. В собственности у Сергея Тихановского есть два автомобиля: «УАЗ-31 514» 2003 года выпуска, «Форд Мондео» 1994 года выпуска. Ему принадлежат и доли в уставных фондах юрлиц: 51% — в ОДО «Студия КОМПАС», 51% — в ООО «Радуга развлечений», которая находится в стадии ликвидации.

Сергей Черечень

Родился 8 мая 1985 года, директор общества с ограниченной ответственностью «С58 Технолоджиз», член Партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», проживающий в городе Минске.

Доход Сергея Череченя за прошлый год составил 96 тысяч рублей. И это не зарплата, а доход от договора купли-продажи. Недвижимости у Череченя в собственности нет. Ему принадлежит 50% в ООО «Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс», 50% в ООО «С58 Технолоджиз» и 50% в ООО «Информационный Спектр».

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