Сегодня в Слуцке нет горячей воды в четырёх микрорайонах. К кому пойти помыться

Сейчас в Слуцке планово отключена горячая вода в зонах обслуживания нескольких котельных. Нет горячей воды во всём центре города, на «Сахарном», на Виленской и на Социалистической.
Не греют воду:
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- котельная № 10 для одиннадцати домов на Виленской (до 19 июля),
- котельная № 3 для 32-х домов на улице Социалистической (до 26 июля),
- Слуцкая мини-ТЭЦ для 129-ти домов в центре Слуцка (до 19 июля),
- ТЭЦ Сахарарофинадного комбината для микрорайона «Сахарный»,
- и ещё 2 маленькие котельные, которые обслуживают 4 дома.
Есть горячая вода в районе улицы Лобана, в микрорайоне Чехова, в 12-м городке на улицах Гагарина и Ленина, на «Вокзале» и «Ремзаводе», на «ПЭСе», а также в 3-х домах на «Льнозаводе».
Напоминаем, весь график отключения горячей воды можно посмотреть здесь.
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