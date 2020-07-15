Сегодня в Слуцке нет горячей воды в четырёх микрорайонах. К кому пойти помыться

Сейчас в Слуцке планово отключена горячая вода в зонах обслуживания нескольких котельных. Нет горячей воды во всём центре города, на «Сахарном», на Виленской и на Социалистической.

Не греют воду:

Реклама

котельная № 10 для одиннадцати домов на Виленской (до 19 июля),

котельная № 3 для 32-х домов на улице Социалистической (до 26 июля),

Слуцкая мини-ТЭЦ для 129-ти домов в центре Слуцка (до 19 июля),

ТЭЦ Сахарарофинадного комбината для микрорайона «Сахарный»,

и ещё 2 маленькие котельные, которые обслуживают 4 дома.

Есть горячая вода в районе улицы Лобана, в микрорайоне Чехова, в 12-м городке на улицах Гагарина и Ленина, на «Вокзале» и «Ремзаводе», на «ПЭСе», а также в 3-х домах на «Льнозаводе».

Напоминаем, весь график отключения горячей воды можно посмотреть здесь.