В Слуцке изменят русло реки, чтобы сделать новый городской пляж и набережную

Новый городской пляж появится в микрорайоне «Заречный». Он входит в проект зоны отдыха, которую УКС Слуцкого района спроектирует в 2021 году.



Об этом «Кур'еру» сообщил Игорь Родионов, директор УКС Слуцкого района.

По его словам, это будет вторая очередь строительства инфраструктуры нового микрорайона. Для того, чтобы сделать пляж, прокопается новое русло реки, а территория облагородится. Русло останется проточным, чтобы менялась вода. В зоне отдыха также сделают баскетбольную, волейбольную площадки, теннисный корт, велосипедные дорожки, пешеходную зону.

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Микрорайон «Заречный» разграничен поймой реки Случь, улицей Максима Богдановича и жилой застройкой «Новодворцы». Как писал «Кур'ер» ранее, в сентябре этого года на территории застройки отведут 121 участок под частные дома. Они будут выдаваться нуждающимся. Уже немало многодетных семей изъявили желание построить дома в этом микрорайоне.