Случчанка поделилась простым и быстрым рецептом плетёнки к завтраку

Ольга Паздерина
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Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь плетёнку на слуцких дрожжах (Interferm).

«Что может быть лучше свежей выпечки? Пеку для завтрака, потому что у нас он очень плотный. Всегда приходится что-нибудь выдумывать, — рассказала Амина. — Очень вкусными получаются запечённые бутерброды из плетёнки. Рецепт простой и очень быстрый. Смело его вам рекомендую. Можно добавить больше сахара, на ваше усмотрение».

Случчанка поделилась простым и быстрым рецептом плетёнки к завтраку
Фото: Амина Палазник

Ингредиенты

  • тёплая вода — 300 мл;
  • свежие дрожжи — 30 г;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • мука — 500 г;
  • соль — 1 ч.л.;
  • растительное масло — 2 ст.л.;
  • желток;
  • кунжут для посыпки — по желанию.

Приготовление

  1. Для опары смешать тёплую воду, дрожжи, сахар. Добавить 150 г муки и перемешать. Оставить на 20 минут.
  2. К опаре добавить растительное масло, соль, оставшуюся часть муки. Замесить тесто и убрать его в тёплое место на 30 минут. Сформировать плетёнку и оставить на 20 минут для расстойки под полотенцем.
  3. Плетёнку обмазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать в 35 минут в духовке, прогретой до 180 °C.

Подробнее процесс приготовления смотрите на видео.

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