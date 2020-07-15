Случчанка поделилась простым и быстрым рецептом плетёнки к завтраку

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. Она рассказала, как испечь плетёнку на слуцких дрожжах (Interferm).

«Что может быть лучше свежей выпечки? Пеку для завтрака, потому что у нас он очень плотный. Всегда приходится что-нибудь выдумывать, — рассказала Амина. — Очень вкусными получаются запечённые бутерброды из плетёнки. Рецепт простой и очень быстрый. Смело его вам рекомендую. Можно добавить больше сахара, на ваше усмотрение».

Ингредиенты

тёплая вода — 300 мл;

свежие дрожжи — 30 г;

сахар — 1 ч.л.;

мука — 500 г;

соль — 1 ч.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

желток;

кунжут для посыпки — по желанию.

Приготовление

Для опары смешать тёплую воду, дрожжи, сахар. Добавить 150 г муки и перемешать. Оставить на 20 минут. К опаре добавить растительное масло, соль, оставшуюся часть муки. Замесить тесто и убрать его в тёплое место на 30 минут. Сформировать плетёнку и оставить на 20 минут для расстойки под полотенцем. Плетёнку обмазать желтком, посыпать кунжутом. Выпекать в 35 минут в духовке, прогретой до 180 °C.

Подробнее процесс приготовления смотрите на видео.

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