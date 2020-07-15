Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 июля. Обзор

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«Моя мечта — продать дом и уехать в Литву»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 июля. Обзор

Леониду Осиповичу 74 года, он художник, живёт в деревне Ретовщина Слуцкого района. Все стены его сельского дома увешаны картинами, которые он писал в разные годы. Его трудовой стаж — 54 года, а последние 15 лет работал в сельхозпредприятии художником-оформителем.

На что хватает «детских» денег. Мнение

От слуцких мам часто слышу фразу «детских денег ни на что не хватает». Отчасти я солидарна с этим утверждением. Всё дело в том, что «детские» деньги тратятся в зависимости от качества жизни семьи.

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Отдыхаем дома: на байдарках по Случи

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 июля. Обзор

Пандемия коронавируса сделала невозможным заграничный отдых для белорусов, поэтому многие обратили внимание на местные варианты отдыха. Особенно популярными стали сплавы на байдарках. Случчанка Лейла Аббасова рассказала «Кур`еру», как она нескучно и активно отдыхает в Беларуси. Девушка в этом году два раза сплавлялась на байдарках, а ещё побывала на болоте Ельня, что на Браславщине, где ходила на болотоступах.

Естественно и красиво. Какой вариант выбрать

Отреставрировать передние зубы можно по-разному: отбелить эмаль, поставить коронки или установить импланты. Есть и другой способ создания «голливудской улыбки» — виниры, люминиры или компониры. С их помощью уже и в Беларуси решают проблемы с зубами.

Пра таемную вайну ў Старобіне

Віктар Ключановіч, якому 20 жніўня споўніцца 90 гадоў, аб жыцці ў часы нямецкай акупацыі на Старобіншчыне здольны расказваць безліч гісторый. Карэспандэнт «ІК» запісаў некалькі з іх.

Вкус детства. В Слуцке создают гостовские торты со своей «изюминкой»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 июля. Обзор

Слуцкий хлебозавод выпускает ежесуточно около 20 видов тортов, не считая индивидуальных заказов. В ассортименте предприятия как полюбившиеся с советских времён торты «Сказка» и «Ленинградский», так и новые виды сладкой продукции, о которых раньше можно было только мечтать. Неизменным остаётся одно — натуральный домашний вкус слуцких тортов.

Когда в Германии перестали бить детей?

6 июля 2000 года, ровно 20 лет назад, Германия приняла закон о запрете насилия в воспитании детей. Рассказываем, какой путь был пройден.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 июля. Обзор

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