Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 16 июля. Обзор

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«Моя мечта — продать дом и уехать в Литву»

Леониду Осиповичу 74 года, он художник, живёт в деревне Ретовщина Слуцкого района. Все стены его сельского дома увешаны картинами, которые он писал в разные годы. Его трудовой стаж — 54 года, а последние 15 лет работал в сельхозпредприятии художником-оформителем.

На что хватает «детских» денег. Мнение

От слуцких мам часто слышу фразу «детских денег ни на что не хватает». Отчасти я солидарна с этим утверждением. Всё дело в том, что «детские» деньги тратятся в зависимости от качества жизни семьи.

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Отдыхаем дома: на байдарках по Случи

Пандемия коронавируса сделала невозможным заграничный отдых для белорусов, поэтому многие обратили внимание на местные варианты отдыха. Особенно популярными стали сплавы на байдарках. Случчанка Лейла Аббасова рассказала «Кур`еру», как она нескучно и активно отдыхает в Беларуси. Девушка в этом году два раза сплавлялась на байдарках, а ещё побывала на болоте Ельня, что на Браславщине, где ходила на болотоступах.

Естественно и красиво. Какой вариант выбрать

Отреставрировать передние зубы можно по-разному: отбелить эмаль, поставить коронки или установить импланты. Есть и другой способ создания «голливудской улыбки» — виниры, люминиры или компониры. С их помощью уже и в Беларуси решают проблемы с зубами.

Пра таемную вайну ў Старобіне

Віктар Ключановіч, якому 20 жніўня споўніцца 90 гадоў, аб жыцці ў часы нямецкай акупацыі на Старобіншчыне здольны расказваць безліч гісторый. Карэспандэнт «ІК» запісаў некалькі з іх.

Вкус детства. В Слуцке создают гостовские торты со своей «изюминкой»

Слуцкий хлебозавод выпускает ежесуточно около 20 видов тортов, не считая индивидуальных заказов. В ассортименте предприятия как полюбившиеся с советских времён торты «Сказка» и «Ленинградский», так и новые виды сладкой продукции, о которых раньше можно было только мечтать. Неизменным остаётся одно — натуральный домашний вкус слуцких тортов.

Когда в Германии перестали бить детей?

6 июля 2000 года, ровно 20 лет назад, Германия приняла закон о запрете насилия в воспитании детей. Рассказываем, какой путь был пройден.