Красному костёлу в Минске выставили платёж по налогам в 156 000 рублей

Во время службы в Красном костёле ксёндз заявил, что на выходе у храма собирают подписи о возвращении костёла в собственность парафии Святого Симеона и Святой Елены. Прихожан просят оставить свои подписи, так как балансодержатель здания «Мінская спадчына» выставляет плату за амортизацию объекта и налоги за пользование землёй в сумме около 13 000 рублей в месяц.

— Чаму касцёл павінен плаціць дзяржаве за тое, што ён карыстаецца? За што 13 тысяч у месяц? Гэта за паўгода — 156 тысяч рублёў. За тое, што мы молімся ў сваім касцёле. <…> За тое, што мы праслаўляем Бога, мы павінны плаціць такія грошы, — сказал ксёндз во время службы, передаёт TUT.BY.

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Также ксёндз предложил прихожанам поставить подписи за то, чтобы государство передало костёл парафии. Обращение с подписями прихожан планируют отправить в Администрацию президента.

По словам ксёндза, на обращения в Мингорисполком о передаче костёла в собственность парафии местные власти ответили отказом: не видят необходимости передавать объект.

Красный костёл находится в собственности у города Минска с правом хозяйственного ведения у предприятия «Мінская спадчына». В 2013 году объект передали предприятию по распоряжению президента.

В «Мінскай спадчыне» отказались комментировать TUT. BY ситуацию с Красным костёлом.

«Радыё Свабода» сообщает: чтобы для религиозной организации была налоговая льгота, нужно вносить изменения в налоговое законодательство.

— Все в курсе, я думаю, что должны внести изменения в налоговое законодательство. На данный момент мы своими средствами заплатили налоги, а теперь они нам должны по указу № 150, — сказала Татьяна Гардукевич, главный бухгалтер «Мінскай спадчыны».

Община в костёле находится на правах безвозмездного пользования. Вопрос о передаче объекта общине — не в компетенции «Мінскай спадчыны».

Ксёндз Владислав Завальнюк не захотел комментировать происходящее. По его словам, ещё нет никакого документа о санкционных мерах за неуплату долга. В костёле получили только платёжку и ведут переговоры с балансодержателем. Пока переговоры не завершены, рассказывать подробности ксёндз не захотел.

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Костел был построен в 1910 году на деньги известного политического и общественного деятеля того времени Эдварда Войниловича. Родился он 13 октября 1847 г.

Родовое поместье его родителей находилось в Слуцком уезде в д. Савичи. Эвадард Войнилович получил образование в Слуцкой гимназии. Был почётным судьёй Слуцкого павета и одним из спонсоров возведения коммерческого училища. Читайте: Случчанина Эдварда Войниловича хотят причислить к лику блаженных

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