Идём как-то с ребенком, а он, увидев у соседей укутанное дерево, спрашивает: «Мама, а зачем они дерево запаковали?»

Что только не придумывают люди, чтобы сохранить черешню от птиц! Кто-то покупает специальную сетку, кто-то сутками сидит под деревом с пневматикой. Стоит на полчаса отлучиться, и черешня вся объедена.

Некоторые собирают ещё неспелые плоды, чтобы дозрели дома.

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Но самый лучший способ, на мой взгляд, придумали мои знакомые. Они на черешню поставили радио! Не поверите, но ни одной птицы не видно!"

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