Много товаров, еще больше скидок! 24 июля «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА» в магазинах КУП «Универмаг «Слуцк». Скидки от 10 до 50%!

Приглашаем:

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Универмаг «Слуцк» — с 9.00 до 20.00

«Дом обуви» (ранок) с 9.00 до 16.00

«Детский мир» — ул. Ленина, 138 — с 10.00 до 19.00

«Дом мебели» — ул. Копыльская, 33 — с 10.00 до 19.00

«Все для дома» — ул. Ленина, 313а (12 в/г) — с 10.00 до 19.00

«Марк Формэль» — ул. Ленина, 191 — с 10.00 до 19.00

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568