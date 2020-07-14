Вчера, 13 июля, в центре Слуцка чуть не произошла трагедия. На дамбе возле мостика влюблённых играли двое мальчиков, чуть позже один из них поскользнулся и упал в воду. Мальчик начал тонуть. Его вытащил из воды подросток, который прибежал на крик очевидцев.

Эту историю «Кур`еру» рассказала случчанка Татьяна Миненко, которая стала её свидетельницей.

«Примерно около 15 часов я прогуливалась по набережной с собакой. Видела, как на дамбе возле мостика влюблённых играют два мальчика. На вид примерно 10−11 лет. Они оба скинули свою обувь, включили музыку из колонки и бегали по воде. Я пошла вперёд, — рассказывает Татьяна. — Возвращаясь обратно, вижу, что один мальчик сидит на берегу, а второй — в воде. Мальчика с берега кидает другу палку и говорит: «На, лови!» Я ещё не поняла, зачем ребёнок полез в холодную воду и зачем ему палка. Смотрю, мальчишка то скрывается в воде, то выныривает. Тогда я спросила: «Он что, тонет?» Ребёнок отвечает: «Да». Я ещё раз переспросила, потому что он так был спокоен и никого не звал на помощь: «Он что, тонет?» Мальчик снова кивнул головой. Сама я плавать умею, но не так хорошо, чтобы кого-то спасти. Бросилась искать помощь. Впереди на лавочке сидела компания из трёх подростков. Я кричала: «Помогите! Ребёнок тонет!»

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Ребята очень быстро прибежали. Один из подростков в одежде и кроссовках, только бросив телефон на траву, прыгнул в воду. Он очень быстро очутился возле мальчишки. Правой рукой он схватил его за шею, а одной рукой погрёб к берегу.

Оказавшись на траве, мальчик стал откашливаться — наглотался воды. Мы все вместе стали спрашивать, нужно ли вызвать скорую помощь, на что он отрицательно замахал головой. Было видно, что ребёнок очень сильно испугался, всё время плакал и просил не говорить родителям.

Успокоившись, он рассказал, что ему 11 лет и зовут его Влад. Как оказалось, босыми ногами он поскользнулся на траве и с берега упал в воду.

Я его успокоила, провела профилактическую беседу и отправила домой согреваться. Второму мальчику тоже сказала, что в таких ситуациях нужно громко звать на помощь, а не тихо сидеть, пытаясь что-то сделать в одиночку.

Парень, который спас ребёнка, в мокрой одежде пошёл обратно к своим друзьям на то место, где они ранее сидели. Я поблагодарила его, но совсем забыла спросить, как его зовут. Хочу поделиться этой историей, потому что город должен знать своих героев, а родители должны гордиться таким сыном. Возможно, его друзья или он сам, прочитав это, откликнутся. Такой поступок заслуживает уважения! А таких людей город должен знать в лицо! Ещё раз огромное спасибо тому парню, что откликнулся на крик помощи и спас маленькую жизнь!"