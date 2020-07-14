Под Слуцком милиционеры задержали мужчину. Он разрисовал баллончиком «Табакерку»

Случчанина задержали участковые инспекторы Денис Голец и Руслан Малиновский. Подробности «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОВД.

Проезжая по деревне Леньки, милиционеры обратили внимание на подозрительного мужчину, который быстрым шагом отходил от киоска «Табакерка». Судя по шатающейся походке, он был «навеселе». Участковые остановились и заметили на киоске надпись, которую, судя по свежей краске, нанесли только что.

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«Разговаривая с милиционерами, гражданин сознался, что «граффити» дело его рук. Кроме того, незадачливый художник не успел спрятать баллончик с краской.

Как впоследствии выяснилось, нигде не работающий житель деревни Греск, выпив около 300 граммов настойки, взял с собой баллончик с краской и направился в соседнюю деревню, где по непонятным ему самому причинам нанёс на киоск «Табакерка» надпись. Собственник киоска оценил старания местного художника как нанесение ущерба в размере 70 рублей", — рассказали в РОВД.

В отношении «граффитиста» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 10.9 КоАП РБ.