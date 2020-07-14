Случчане показали, какие поля распаханы у них сразу за забором. Правильно ли это

Случчане, которые живут в деревнях или приезжают туда на лето, удивляются, что общественные поля с пшеницей, кукурузой и другими культурами всё ближе приближаются к их домам и огородам. Жителей беспокоит, что пестициды, которыми обрабатывают посевы, вредно скажутся на их здоровье, качестве воды и личных посадках.

В деревне Ближние Бондари посевы зерновых расположены в непосредственной близости к домам, огородам и колодцам. В деревне Заградье сельхозпредприятие снесло пустующий дом, а землю, где он был расположен, тут же распахали и засеяли кукурузой. Теперь этот участок поля вклинивается в усадебную застройку и вплотную примыкает к домам. Степан, житель деревни Муравищина, также рассказал, что в этом году во время обработки сельхозпосевов, химикаты попали к нему на огород и погубили часть его насаждений, а он сам плохо себя чувствовал.

Что говорится в санитарных правилах

В «Санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранению пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений» установлено:

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При наземном опрыскивании пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями санитарные разрывы от населенных пунктов, источников питьевого и санитарно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должны составлять не менее 50 метров (п. 50).

(п. 50). Руководители работ обязаны обеспечить оповещение населения, собственников (владельцев) пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, о запланированных работах (за 4−5 суток) через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты, глобальная компьютерная сеть Интернет), объявления в населенных пунктах (п. 21).

Обработка с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должна проводиться при благоприятных метеорологических условиях: скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в рекомендациях по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений (п. 48).

Чтобы узнать позицию контролирующих организаций Слуцкого района, «Кур'ер» направил запрос в «Слуцкий зональный Центр гигиены и эпидемиологии». Ответ будет опубликован.