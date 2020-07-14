Случчане показали, какие поля распаханы у них сразу за забором. Правильно ли это

Случчане, которые живут в деревнях или приезжают туда на лето, удивляются, что общественные поля с пшеницей, кукурузой и другими культурами всё ближе приближаются к их домам и огородам. Жителей беспокоит, что пестициды, которыми обрабатывают посевы, вредно скажутся на их здоровье, качестве воды и личных посадках.
В деревне Ближние Бондари посевы зерновых расположены в непосредственной близости к домам, огородам и колодцам.В деревне Заградье сельхозпредприятие снесло пустующий дом, а землю, где он был расположен, тут же распахали и засеяли кукурузой. Теперь этот участок поля вклинивается в усадебную застройку и вплотную примыкает к домам.Степан, житель деревни Муравищина, также рассказал, что в этом году во время обработки сельхозпосевов, химикаты попали к нему на огород и погубили часть его насаждений, а он сам плохо себя чувствовал.
Что говорится в санитарных правилах
В «Санитарных нормах и правилах «Требования к применению, условиям перевозки и хранению пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений» установлено:
- При наземном опрыскивании пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и минеральными удобрениями санитарные разрывы от населенных пунктов, источников питьевого и санитарно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должны составлять не менее 50 метров (п. 50).
- Руководители работ обязаны обеспечить оповещение населения, собственников (владельцев) пасек близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются подлежащие обработкам площади, о запланированных работах (за 4−5 суток) через средства массовой информации (радио, телевидение, газеты, глобальная компьютерная сеть Интернет), объявления в населенных пунктах (п. 21).
- Обработка с использованием вентиляторных и штанговых тракторных опрыскивателей должна проводиться при благоприятных метеорологических условиях: скорости ветра не более 4 м/с, относительной влажности воздуха не менее 40% и не более 80% и при температуре воздуха, указанной в рекомендациях по применению конкретных пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений (п. 48).
Чтобы узнать позицию контролирующих организаций Слуцкого района, «Кур'ер» направил запрос в «Слуцкий зональный Центр гигиены и эпидемиологии». Ответ будет опубликован.
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