Многие люди уже могут иметь естественный иммунитет к коронавирусу. Исследование учёных Оксфорда

Уроженец Слуцка Давид Кантровиц перевёл для читателей «Кур'ера» статью The Telegraph в которой говорится про иммунитет к коронавирусу и почему дети почти не болеют COVID-19, а пожилые переносят его в тяжёлой форме.



Автор: Сара Каптон, The Telegraph

Профессор, возглавляющий команду Оксфордского университета по разработке вакцины против коронавируса, утверждает, что многие, вероятно, уже имеют «базовый уровень» защиты против этого вируса.

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Учёные считают, что большая часть населения может иметь естественный иммунитет против коронавируса, даже если они никогда не заражались и не болели COVID-19.

В частности, Сэр Джон Белл, находящийся под патронажем королевской семьи Великобритании и являющийся профессором медицины в Оксфордском университете, а также возглавляющий команду учёных по разработке вакцины, утверждает, что, скорее всего, у «значительного числа людей» уже есть «базовый уровень» защиты.

Недавние исследования показали, что иммунная система может быть запущена и подготовлена к борьбе другими коронавирусами, такими как простуда, что в свою очередь даёт организму преимущество в борьбе с COVID-19.

Исследования показывают, что отдельная часть иммунной системы, а именно Т-клетки (Т-лимфоциты — от автора перевода), реагирует на цепочки аминокислот, производимые различными типами коронавирусов, и может являться причиной блокирования вируса у людей у которых никогда не проявляются симптомы. Важно отметить, что эти Т-клетки отмирают у пожилых людей, поэтому, возможно, у них гораздо больше шансов переболеть инфекционным заболеванием в более тяжёлой форме.

Выступая в комитете нижней палаты парламента по науке и технологиям, сэр Джон сказал: «Что кажется очевидным, так это то, что мы наблюдаем перекрёстную реакцию Т-клеток, которые активизируются стандартными эндемическими коронавирусами. Я думаю, что они присутствуют у довольно значительного числа людей.

Таким образом, у людей, вероятно, уже существует базовый Т-лимфоцитный иммунитет даже до того, как они встретятся с новым коронавирусом. Возможно, именно поэтому у многих людей заболевание протекает довольно бессимптомно.

Эти Т-клетки немного устают после того, как человеку исполняется 65 лет, и, возможно, они не столь эффективны в удалении вируса, что может объяснить ряд наблюдаемых особенностей этого заболевания».

Было обнаружено, что вакцина, разрабатываемая Оксфордским университетом, не только стимулирует антитела, но и улучшает ответную реакцию Т-лимфоцитов. А если учесть, что многие люди уже, возможно, имеют некоторую защиту, то исследователи надеются, что для общества в целом не составит труда достичь общего иммунитета довольно быстро.

Профессор Сара Гилберт из команды по разработке вакцины добавляет: «Возможно, мы недооцениваем естественный или уже приобретённый иммунитет к данному вирусу, и нам действительно нужно пристальнее присмотреться к этому.

Несомненно, есть доказательства того, что люди, инфицированные COVID-19, не выработали антитела, но развили ответ на клеточном уровне используя Т-клетки, и это, вероятно, защитит их от похожей инфекции в будущем. Я думаю, что необходимо иметь ввиду такую ситуацию, при которой у многих людей будет присутствовать иммунитет на клеточном уровне, но отсутствовать антитела к этому вирусу».

Недавнее исследование показало, что дети могут быть защищены от коронавируса именно потому, что они довольно часто простужаются и болеют.

В отличие от других заболеваний, таких как грипп, у детей редко развивается тяжёлая форма COVID-19, хотя они, кажется, заболевают так же часто, как и взрослые.

Обычная простуда вызывается четырьмя различными типами коронавируса, которые циркулируют в сообществе и в значительной степени безвредны. Но если взрослые заболевают простудой только два-четыре раза в год, то дети школьного возраста, как показали исследования, болеют в среднем 12 простудными заболеваниями в течение года, что может дать им преимущество в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.

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