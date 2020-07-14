Без приговора суда и Бабарико… Кого ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Беларуси (список)

Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Центральной комиссии РБ по выборам и проведению республиканских референдумов. На нём Центризбирком в прямом эфире назвал кандидатов в президенты Беларуси.

Напомним, на удостоверение кандидата претендовали семь человек: Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев и Александр Лукашенко.

Реклама

Все семеро смогли собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатами. После проверки подписей вопросы возникли к Валерию Цепкало — из 160 тысяч сданных им подписей комиссии признали действительными лишь 75 тысяч. Отметим, по итогам заседания ЦИК, подписи за Цепкало, сданные в Слуцке, признаны достоверными.

Так, ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты Беларуси:

Анна Канопацкая Андрей Дмитриев Сергей Черечень Светлана Тихановская Александр Лукашенко.

Про Бабарико

Во время заседания глава ЦИК предложила не регистрировать кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Причина — создание им «преступной группы», незаконно зарабатывающей и «отмывающей деньги»; несоответствия в декларации о доходах и имуществе; «в работе по продвижению Бабарико на пост президента участвовала иностранная организация». Письмо из Комитета Госконтроля во время заседания зачитала Лидия Ермошина.

Добавлено в 12.28. Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты. У него есть три дня, чтобы обжаловать (единогласное) решение комиссии ЦИК.

Про Цепкало

Валерию Цепкало также единогласно отказали в регистрации кандидатом в президенты на основании:

«не смог собрать более 100 тысяч подписей»;

«несоответствие сведений, указанных в декларации о доходах его супруги, которые имеют существенное значение».

Добавлено в 12.49. У Цепкало также есть три дня, чтобы обжаловать решение комиссии ЦИК.

Публикация обновлена в 13.24.



Напомним, после регистрации кандидаты в президенты могут начинать агитацию. Правда, в этом году для агитации местные власти выделили не самые удобные площадки. Ни в Минске, ни в одном областном центре нельзя агитировать в центре города. В том числе и в Слуцке.

В ТЕМУ. Слуцкий райисполком определил места для пикетов, митингов и встреч с кандидатами в президенты. Список

Кандидаты в президенты могут встречаться с избирателями и выступить по государственному телевидению и радио. И до 19 июля должны представить в печатные СМИ, определённые Центральной комиссией, тексты предвыборных программ для опубликования.

РАНЕЕ. ЦИК оставит кандидатам меньше месяца на агитацию

ВЫБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 0. Каждый белорус как точка отсчёта для развития нашей страны. Неважно, кто будет президентом, важны ваши надежды, пожелания и что вы сами можете сделать. Нажмите на ссылку и отправьте послание будущему президенту Беларуси!

Все новости о президентских выборах-2020 — здесь.