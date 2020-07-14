В Слуцке открыли дом для многодетных семей. Его построили за 9 месяцев

В Слуцке 14 июля торжественно открыли новый дом для многодетных семей. На открытие приехали Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома, Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, и другие чиновники. Иван Маркевич лично вручил ключи от квартир новым жильцам и поздравил их.



«Это 139-я квартира, которую получат граждане Слуцкой земли, — сказал Иван Станиславович. — 420 квартир останется построить в этом году». Семья Максаковых построили две 2-комнатные квартиры в этом доме. Каждая — 54 квадратных метра. Строили за счёт субсидий, материнского капитала и личных средств. Одну квартиру планируют обставить для себя, вторую — для детей. У семьи их пятеро: 4 старших сына и маленькая дочка. Мама рассказывает, что её мечта — оборудовать классную кухню с барной стойкой, а дети мечтают о том, как будут выбирать обои и мебель для своих собственных комнат. Фоторепортаж с открытия дома на Зелёной:

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