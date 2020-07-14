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Как инженер из Слуцка научилась плести руками и чем это помогает ей в жизни

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Случчанка Татьяна Легун, в декретном отпуске осваивает рукоделие, которое, по её мнению, в дальнейшем сможет приносить неплохой доход. «По образованию я инженер, но мне всегда хотелось творить, — рассказала Татьяна Легун. — В школе на уроках труда пробовала вязать крючком, но тогда меня это не затянуло. В то время не было такого разнообразия идей и схем, как сейчас. Я связала несколько салфеток, но это быстро надоело.

Случчанка Татьяна Легун, в декретном отпуске осваивает рукоделие, которое, по её мнению, в дальнейшем сможет приносить неплохой доход. «По образованию я инженер, но мне всегда хотелось творить, - рассказала Татьяна Легун. - В школе на уроках труда пробовала вязать крючком, но тогда меня это не затянуло. В то время не было такого разнообразия идей и схем, как сейчас. Я связала несколько салфеток, но это быстро надоело.В начале декретного отпуска, до рождения дочери, у меня появилось много свободного времени, захотела сделать что-то своими руками. Первым я связала плюшевый плед из объёмной пряжи Ализе пуффи, нить которой изготовлена в виде петелек. Случайно наткнулась на видео урок в интернете, это был новый для меня способ, — вязание не спицами, а руками. На первое изделие ушло пять дней, по ка осваивала переплетение ниток между собой. Сейчас свяжу за несколько часов. А потом меня захватило — искала идеи и образцы в интернете. Их оказалось так много, что времени в сутках мне не хватило бы, чтобы связать всё, что нравится. Плюшевые коврики для детей, пижамницы, подушки, игрушки, одежда.

Главным вдохновителем стала для меня дочка. Ради неё я готова вязать ночи напролёт. Муж иногда удивляется и говорит: «Сколько тебе нужно ниток для полного счастья?».

Как любому человеку, мне хочется иногда побыть наедине со своими мыслями, поэтому, когда муж переключается на занятия с дочкой, я ухожу в другую комнату и погружаюсь в мир вязания. Теперь вяжу не только для себя, но и дарю близким, их детям. Иногда знакомые приносят свою пряжу, то вяжу и им.

Изделия hand-made, (сделанные своими руками) ценятся дорого. Когда я подсчитываю затраты, то вижу, что готовые изделия, выставленные на продажу, например, в интернете, стоят в 3−4 раза дороже. Цены на нитки не дешёвые, например, чтобы связать напольный коврик, нитки и фурнитура обойдутся в 70 рублей. Первый свой коврик под названием «Барашек» я вязала целую неделю, а третий — всего три дня.

Случчанка Татьяна Легун, в декретном отпуске осваивает рукоделие, которое, по её мнению, в дальнейшем сможет приносить неплохой доход. «По образованию я инженер, но мне всегда хотелось творить, - рассказала Татьяна Легун. - В школе на уроках труда пробовала вязать крючком, но тогда меня это не затянуло. В то время не было такого разнообразия идей и схем, как сейчас. Я связала несколько салфеток, но это быстро надоело.В интернете есть много платных и бесплатных мастер-классов, но чаще выбираю платные, потому что там подробнее всё показано. Пока я вяжу для души и оттачивания навыков. Но думаю, что в дальнейшем можно неплохо зарабатывать, если иметь клиентов и уметь продавать свои изделия. Кроме вязания руками, я не забываю и крючок. Изумительные вязаные игрушки очень любит моя дочь, они её компаньоны и дома, и на прогулке. Я связала себе несколько сумочек разного вида, броши, домик для кота, подушки, декоративные чехлы для бутылок, предметы интерьера. Пробую вязать одежду.

Когда у нашей семьи появится новый дом, то я уже представляю, какие там сделаю вязаные ковры, пуфики, пледы и подушки.

Найдя своё хобби в декрете, я поняла, что можно проводить это время с пользой, а не замыкаться на кашах и подгузниках. Все удивляются, как я успеваю, но у меня хватает времени и семью, и на себя, и на хобби. Главное — найти занятие по душе, и тогда каждый новый день не будет похож на предыдущий и скука точно не грозит".

Татьяна Ларина

Партнёр рубрики: Случчанка Татьяна Легун, в декретном отпуске осваивает рукоделие, которое, по её мнению, в дальнейшем сможет приносить неплохой доход. «По образованию я инженер, но мне всегда хотелось творить, - рассказала Татьяна Легун. - В школе на уроках труда пробовала вязать крючком, но тогда меня это не затянуло. В то время не было такого разнообразия идей и схем, как сейчас. Я связала несколько салфеток, но это быстро надоело.

Этот текст написан внештатным автором. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com, lampa@kurjer.info.


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тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @alisa_listapad

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